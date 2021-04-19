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Бизнес назвал, в чем видит высокие риски для своей деятельности

19.04.2021 13:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские компании видят высокие риски для своей деятельности, заявил научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович 19 апреля на презентации ежемесячного опроса топ-менеджеров и собственников белорусских компаний.

Бизнес назвал, в чем видит высокие риски для своей деятельности

Он отметил, что последние полгода центр регулярно проводит опросы клиентов Бизнес-школы ИПМ (ежемесячно опрашиваются от 65 до 125 топ-менеджеров и собственников компаний).

«Уровень рисков бизнесом воспринимаются как высокий. Средняя оценка — 4,5 по пятибалльной шкале. Половина опрошенных сказали, что риски для своей деятельности очень высокие, половина респондентов отметили, что риски высокие», — сообщил эксперт.

По его словам, компании из торговли и услуг оценивают риски выше, чем компании промышленности. «При этом компании промышленности воспринимают для себя значимость рисков в части привлечения внешнего финансирования выше, чем компании торговли и услуг», — добавил научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ.

Результаты опроса, отметил он, свидетельствуют, что бизнес видит несколько ключевых групп рисков, которые являются барьерами и сдерживают экономическую активность предприятий.

«Основные барьеры, которые выделяют предприниматели, — высокая неопределенность, нестабильность макроэкономической среды, недоверие к правовой среде и низкий спрос на свою продукцию», — уточнил Шиманович.

При этом количество барьеров, которые видит бизнес, увеличивается. 

«В марте к числу барьеров, которые бизнес в ходе опросов стал называть значимыми, добавилось административное регулирование цен», — сообщил научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ.

Напомним, с марта на фоне ускорения инфляции правительство административно ограничило рост цен на 112 наименований социально значимых товаров и лекарств. На такие товары поставщики не могут увеличивать цены более чем на 0,2% в месяц.

 

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Белорусские компании видят высокие риски для своей деятельности, заявил научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович 19 апреля на презентации...
 
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