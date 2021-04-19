Два человека погибли в результате ДТП в Толочинском районе

Молодые мужчина и женщина погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Толочинском районе.



фото УГАИ Витебской области

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, накануне ночью на седьмом километре дороги Толочин — Круглое — Нежково 37-летний водитель не справился с управлением «Пежо 408» и вылетел в кювет, где авто опрокинулось.

В ГАИ отметили, что 36-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте аварии, а водитель умер по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что под Брестом опрокинулся «Додж» , в салоне которого находились малолетние дети.