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Два человека погибли в результате ДТП в Толочинском районе

19.04.2021 13:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Молодые мужчина и женщина погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Толочинском районе.

Два человека погибли в результате ДТП в Толочинском районе
фото УГАИ Витебской области

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, накануне ночью на седьмом километре дороги Толочин — Круглое — Нежково 37-летний водитель не справился с управлением «Пежо 408» и вылетел в кювет, где авто опрокинулось.

В ГАИ отметили, что 36-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте аварии, а водитель умер по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что под Брестом опрокинулся «Додж», в салоне которого находились малолетние дети.

 

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Теги: Брест
 
 
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Молодые мужчина и женщина погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Толочинском районе.
 
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