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Мосбиржа сделала доступной покупку валюты от одного доллара или евро

19.04.2021 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Московская биржа предоставит возможность совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от одного доллара США или евро с лотом в один цент, говорится на сайте торговой площадки.

К настоящему моменту на валютном рынке один лот составлял одну тысячу долларов США или евро.

«Новый сервис сделает биржевую торговлю валютой более доступной для массового инвестора и расширит возможности по обмену долларов и евро на небольшие суммы для собственных потребностей», - пояснили там.

 
 
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Московская биржа предоставит возможность совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от одного доллара США или евро с лотом в один цент, говорится...
 
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