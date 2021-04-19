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Мосбиржа сделала доступной покупку валюты от одного доллара или евро
Источник материала: АФН
Московская биржа предоставит возможность совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от одного доллара США или евро с лотом в один цент, говорится на сайте торговой площадки.
К настоящему моменту на валютном рынке один лот составлял одну тысячу долларов США или евро.
«Новый сервис сделает биржевую торговлю валютой более доступной для массового инвестора и расширит возможности по обмену долларов и евро на небольшие суммы для собственных потребностей», - пояснили там.
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Московская биржа предоставит возможность совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от одного доллара США или евро с лотом в один цент, говорится...
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