Мосбиржа сделала доступной покупку валюты от одного доллара или евро

Источник материала: АФН

Московская биржа предоставит возможность совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от одного доллара США или евро с лотом в один цент, говорится на сайте торговой площадки.

К настоящему моменту на валютном рынке один лот составлял одну тысячу долларов США или евро.

«Новый сервис сделает биржевую торговлю валютой более доступной для массового инвестора и расширит возможности по обмену долларов и евро на небольшие суммы для собственных потребностей», - пояснили там.