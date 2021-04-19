На этой неделе планируются новые санкции в отношении Беларуси

Источник материала: АФН

На этой неделе будут введены новые санкции в отношении белорусского режима. Об этом сообщила пресс-служба Светланы Тихановской.

Согласно информации, в новый санкционный список будут включены 70 человек и компаний из Беларуси.

Кроме того, 21-22 апреля Совет Европы примет две важные резолюции по Беларуси.