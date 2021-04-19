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На этой неделе планируются новые санкции в отношении Беларуси
Источник материала: АФН
На этой неделе будут введены новые санкции в отношении белорусского режима. Об этом
Согласно информации, в новый санкционный список будут включены 70 человек и компаний из Беларуси.
Кроме того, 21-22 апреля Совет Европы примет две важные резолюции по Беларуси.
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На этой неделе будут введены новые санкции в отношении белорусского режима. Об этом сообщила пресс-служба Светланы Тихановской.
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