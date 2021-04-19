«Каждый день они проводят как настоящие бойцы». Белорусский фотограф создал проект о бездомных котах

Источник материала: Tut.by

Когда штормит всю страну, очень легко забыть о проблемах тех, у кого нет голоса. Мы напоминаем о них фотопроектом «Рядом с нами». Его создал фотограф Алексей Казнадей, который исследовал свободную, но очень грустную жизнь бездомных котов Беларуси.





— Моя жена очень любит котиков. И однажды, когда мы отправились в поездку по стране, ей захотелось собрать портреты всех котов, которых она встретит по пути, — рассказывает Алексей о том, как появился замысел проекта. — По сути, этот фотопроект я решил сделать для нее. Но в процессе работы стало ясно, что это не просто история о кошках. Это история о тех, кто каждый день проводит как настоящий боец. О тех, кто живет сегодняшним днем, ведь неизвестно, наступит ли завтра.





Когда я искал котов для своих фотографий, мне давали адреса дворов, где они живут, только по секрету, так как может приехать отлов. Котов ловят целые бригады, затем их свозят в пункт усыпления и подвергают эвтаназии. Волонтеры иногда успевают спасти несколько счастливчиков из этого кошачьего ада, если вовремя узнают о дне усыпления.

Алексей признается, что работать с моделями, которые очень боятся людей, непросто — «уличные коты подпускают к себе только „проверенных“, тех, кто постоянно их кормит и не причиняет зла». Однако и доброе отношение людей не гарантирует счастливое будущее для кота, если он продолжает оставаться на улице:

— Вот вам одна история из бездомной кошачьей жизни — настоящая трагедия, — делится услышанным за время работы Алексей. — В одном зоомагазине, на цокольном этаже, жило пять котов. Сначала они были уличными, но хозяева магазина прикормили их, свозили к ветеринару, привили, стерилизовали и дали кров. Как-то рано утром прибежала злая собака — коты бросились искать спасения в магазине, но дверь была еще закрыта. Тогда все разбежались, выпрыгнув из ловушки. Но кот Валера так поправился за время сытой жизни при магазине, что высоко подпрыгнуть не смог, и собака его загрызла. Владельцы узнали об этом позже, увидев записи камер видеонаблюдения.





Проблему бездомных животных, по мнению Алексея, который успел погрузиться в тему зоозащиты, может решить только программа стерилизации по всей стране. Но пока она так и не запущена, всё держится на волонтерах-энтузиастах.





— Ресурсы таких людей ограничены, но они делают все возможное. Забирают котов в свои дома, а потом ищут для них новых хозяев. Даже если была тяжелая травма, спасают и дают вторую жизнь.





Успел поволонтерить и сам Алексей — они с супругой подобрали четырех бездомных котят. Малышей бросили возле железной дороги и присыпали землей. Месячные котята были тяжело больны. Вариантов немного: не делать ничего и пройти мимо, отвезти котят на усыпление или забрать их домой и попробовать спасти. Семья Казнадей выбрала третий план:

— Их надо было кормить каждые три часа, — вспоминает фотограф. — Следить, чтобы грелка, на которой они спали, оставалась теплой. Моя жена гладила им животики, чтобы они смогли сходить в туалет. А когда они подросли и стали самостоятельно вылазить из коробки, сложно было за всеми уследить, чтобы они не разнесли квартиру. (Смеется.)





Но зато было очень радостно видеть их живыми и счастливыми. Сладко спящими у тебя на руках, мурлыкающими, когда их гладишь. Котят мы пристроили, а кошку оставили себе — она очень смешная и ласковая. Когда она засыпает рядом, всё внутри успокаивается и тревоги отпускают.

Ведь коты, на мой взгляд, животные, которые постигли всю мудрость жизни. Всё знают и никуда не спешат — им принадлежит весь мир. Мне нравится наблюдать за ними и учиться этому.

Мой совет: если вы захотите взять домой котика, не спешите его покупать. Просмотрите объявления в Сети о тех, кто ищет хозяев, и подумайте, сколько животных сейчас остаются на улицах белорусских городов.





























Материал создан в рамках проекта «Фотоистория. Экспресс-курс», организованного Белорусской ассоциацией журналистов и Центром подготовки медиаспециалистов «Медиатренер».