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Жозе Моуринью уволен из «Тоттенхэма»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью был отправлен в отставку. Вместе с ним клуб покинут и его помощники, об этом
В последних пяти матчах «шпоры» одержали лишь одну победу, дважды проиграли и столько же раз сыграли вничью. За шесть туров до конца сезона лондонская команда занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.
Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».
До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».
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В последних пяти матчах «шпоры» одержали лишь одну победу, дважды проиграли и столько же раз сыграли вничью.
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