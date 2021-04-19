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Жозе Моуринью уволен из «Тоттенхэма»

19.04.2021 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью был отправлен в отставку. Вместе с ним клуб покинут и его помощники, об этом сообщается на официальном сайте команды.


Фото: twitter.com/ManUtd

В последних пяти матчах «шпоры» одержали лишь одну победу, дважды проиграли и столько же раз сыграли вничью. За шесть туров до конца сезона лондонская команда занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».

До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».

 
 
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В последних пяти матчах «шпоры» одержали лишь одну победу, дважды проиграли и столько же раз сыграли вничью.
 
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