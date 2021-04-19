Жозе Моуринью уволен из «Тоттенхэма»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью был отправлен в отставку. Вместе с ним клуб покинут и его помощники, об этом сообщается на официальном сайте команды.



Фото: twitter.com/ManUtd

В последних пяти матчах «шпоры» одержали лишь одну победу, дважды проиграли и столько же раз сыграли вничью. За шесть туров до конца сезона лондонская команда занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».

До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».