Nissan X-Trail нового поколения: первые подробности

Источник материала: Tut.by

Сегодня на открывшейся выставке Auto Shanghai 2021 состоялась премьера нового Nissan X-Trail. В компании подтвердили, что «паркетник» четвертого поколения будет доступен в Европе летом 2022 года.





Отметим, что новый X-Trail на деле не такой уж и новый — в США этот автомобиль под именем Rogue был представлен летом прошлого года и уже появился у местных дилеров. Теперь пришла очередь и для варианта под глобальным именем, причем первым рынком для нового X-Trail станет Китай — судя по снимкам, версия для Поднебесной практически в точности повторяет американскую. В Китае продажи нового X-Trail начнутся во второй половине текущего года, а в следующем году кроссовер доберется и до Старого света.









За основу четвертого X-Trail взята доработанная модульная платформа CMF-C, на которой также создан и рассекреченный минувшей зимой новый Qashqai. И если в Штатах Rogue доступен с атмосферным мотором 2.5, то в Европе X-Trail предложат с гибридной установкой e-Power последовательного типа от родственного Qashqai.





Она включает 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель с изменяемой степенью сжатия, которая работает в режиме генератора для подзарядки батареи, в то время как передние колеса приводятся в движение лишь электродвигателем. На Qashqai такая установка развивает 187 л.с. и 330 Нм крутящего момента — по всей видимости, такая же отдача будет и у X-Trail. Сообщается также, что к заказу будут доступны полноприводные модификации с новыми режимами работы трансмиссии («снег», «гравий» и «грязь»), а за доплату будет предложен третий ряд сидений в салоне.





Прочие характеристики X-Trail для Европы пока не озвучены. Впрочем, для нас интереса они не представляют, ведь на рынке ТС кроссовер наверняка обойдется без гибрида и, как в Америке, получит под капот атмосферный двигатель. Впрочем, выпускаемый на заводе в Санкт-Петербурге нынешний X-Trail задержится на рынке еще на год-другой.