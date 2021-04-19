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Один из кинотеатров Silver Screen закрывается

19.04.2021 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сеть кинотеатров Silver Screen закрывает свой мультиплекс в столичном ТРЦ Galileo с 26 апреля. Причиной стал переезд кинотеатра в новый торгово-развлекательный комплекс «Минск Сити Молл», что возводится неподалеку. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказали в Silver Screen.


Фото: TAM.BY

В сети Silver Screen говорят, что новый кинотеатр откроется недалеко от ТРЦ Galileo: минчане уже привыкли, что в этой части города есть современный кинотеатр и из-за смены локации не придется менять свои привычки. «Минск Сити Молл», напомним, строится в границах улиц Толстого - Рабкоровской - Вокзальной - Дружной. По последним данным, он должен открыться в третьем квартале этого года.

Сходить в кино в Silver Screen в ТРЦ Galileo зрители смогут по 25 апреля 2021 года включительно. В последнюю неделю перед переездом гостям обещают приятные бонусы — промокоды на посещение других кинотеатров Silver Screen в Минске. Их можно получить в кассе кинотеатра с 20 апреля.

— Дальнейшее развитие сети кинотеатров будет связано с созданием мультифункциональных культурных пространств. Это уже больше, чем хорошее кино, это впечатления. Сегодня зрителю нужны эмоции, приятное времяпрепровождение, эстетика, удовольствие от атмосферы и комфорта. И все это в сочетании с самыми современными техническими решениями. От киноиндустрии мы переходим к индустрии впечатлений. Таким будет и новый кинокомплекс в ТРК «Минск Сити Молл», — отметили в Silver Screen.


Фото: TAM.BY

Кинотеатры Silver Screen в столичных ТРЦ Dana Mall и ТРЦ ArenaCity продолжат работу без изменений. К слову, в марте этого года сеть Silver Screen вышла за границы Минска и открыла кинотеатр в Гродно под брендом MOOON.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сеть кинотеатров Silver Screen закрывает свой мультиплекс в столичном ТРЦ Galileo с 26 апреля. Причиной стал переезд кинотеатра в новый торгово-развлекательный комплекс...
 
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