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Дизайнеру заказали необычный баннер. И вот как он выглядит, если его сделать точно, как попросили

19.04.2021 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дизайнерам часто поступают довольно странные заказы, которые, тем не менее, нужно выполнять. Одно из таких заданий появилось в Твиттере: несмотря на его очевидную шуточность, пользователи решили выполнить просьбу заказчика и представили свои варианты рекламы, которую тот хотел бы видеть. Это превратилось в настоящую фотошоп-битву.

Вот каким был оригинал «задания»:


А вот что сделали пользователи. Обратите внимание: всё выполнено по ТЗ. Лучшей рекламы заказчик, наверное, и не мог сделать.







 
 
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