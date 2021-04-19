Дизайнеру заказали необычный баннер. И вот как он выглядит, если его сделать точно, как попросили

Источник материала: Tut.by

Дизайнерам часто поступают довольно странные заказы, которые, тем не менее, нужно выполнять. Одно из таких заданий появилось в Твиттере: несмотря на его очевидную шуточность, пользователи решили выполнить просьбу заказчика и представили свои варианты рекламы, которую тот хотел бы видеть. Это превратилось в настоящую фотошоп-битву.

Вот каким был оригинал «задания»:





А вот что сделали пользователи. Обратите внимание: всё выполнено по ТЗ. Лучшей рекламы заказчик, наверное, и не мог сделать.























