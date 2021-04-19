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Дизайнеру заказали необычный баннер. И вот как он выглядит, если его сделать точно, как попросили
Источник материала: Tut.by
Дизайнерам часто поступают довольно странные заказы, которые, тем не менее, нужно выполнять. Одно из таких заданий появилось в Твиттере: несмотря на его очевидную шуточность, пользователи решили выполнить просьбу заказчика и представили свои варианты рекламы, которую тот хотел бы видеть. Это превратилось в настоящую фотошоп-битву.
Вот каким был оригинал «задания»:
А вот что сделали пользователи. Обратите внимание: всё выполнено по ТЗ. Лучшей рекламы заказчик, наверное, и не мог сделать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разумеется, задание было шуточным.
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