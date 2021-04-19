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В Кореличах повестка из СК пришла 8-летней девочке
19.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Из-за комментария ее отца в интернете.
В городском поселке Кореличи Следственный комитет прислал повестку Анне Пекарской, пишет
Фото из Фейсбука Романа Пекарского
«Я гражданин Беларуси, но с 2007 года живу за границей. Дочь родилась в 2012 году, она гражданка другой страны, но в Беларуси имеет разрешение на временное проживание. Зарегистрирована она там, где и я, в Кореличах», — рассказал Роман Hrodna.life.
За комментарии в Telegram в отношении Романа возбудили уголовное дело, рассказал он. По какой статье, никому пока не сказали.
«Вот всех, кто зарегистрирован по этому адресу, и вызывают на допрос. Повестку прислали и моему отцу, инвалиду первой группы. Моя мама ходила в СК. Спрашивали обо мне и сказали, что придут с обыском, хотя я в РБ и не живу давно, и все об этом знают», — удивлен Пекарский.
Дочь Романа постоянно живет в другой стране. В Кореличах она была лишь несколько раз. Повестку 8-летней девочке Роман оценивает как «непрофессиональную работу сотрудников». Жаловаться на действия сотрудников в Беларуси он не видит смысла.
В пресс-службе СК получить комментарий не удалось.
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Из-за комментария ее отца в интернете. В городском поселке Кореличи Следственный комитет прислал повестку Анне Пекарской, пишет Hrodna.life. Так зовут...
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