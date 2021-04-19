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В Слуцке трехлетний мальчик едва не утонул в котловане строящегося здания. Его спасла девочка постарше
Источник материала: Onliner
Читательница SlutskGorod
— Сегодня, в очередной раз гуляя со своим малышом мимо, увидела, как в центре всей грязи начало засасывать мальчика лет трех! И слава Богу, что оказалась рядом смелая девочка, которая полезла за ним, еле выкарабкиваясь из этой грязи, достала малыша. Чего ждут власти, родители? Пока дети утонут? — написала жительница Слуцка.
На фотографиях автора видно, что девочка по колено в грязи, в руках она держит свою обувь. Официальных сообщений о происшествии не публиковалось.
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В Слуцке трехлетний мальчик едва не утонул в котловане строящегося здания. Его спасла девочка постарше
Читательница SlutskGorod рассказала о происшествии, которое едва не закончилось трагедией. По ее словам, в микрорайоне Чехова в эту субботу чуть не погиб мальчик.Читать...
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