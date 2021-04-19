Девушка «без лица» рассказывает о работе хостес в Корее: «Привет, не хочешь выпить? Я бы поела!» (видео)

Источник материала: Onliner В любой стране вокруг ночной клубной культуры жизнь бьет ключом и роятся бабочки. Но азиатская культура — нечто особенное. Здесь гостеприимство на уровне 100%. Гостей буквально вырывают с улиц. А они сами рады уговориться. Сегодня героиня проекта «Без лица» расскажет, как она поработала в Корее, Китае и Японии.

Я давно мечтала побывать в Азии. И когда понадобились деньги, нашла контакты и поехала в Корею, сразу на работу хостес.

Хостес в азиатском клубе — это хозяйка зала, девушка, к которой приходят в гости люди, чтобы отдохнуть и повеселиться.

Меня встретили в аэропорту, отвезли в жилой комплекс в Пусане, а потом к менеджеру. Он спросил, могу ли я сразу начать работать. Я знала, что у меня будет один выходной в месяц и ответила, что да. На входе в свой первый клуб я встретила пьянющую девушку, которая трясла корейца и кричала на русско-английском: «Почему ты не хочешь оплатить мою текилу? Немедленно плати!»

В самом клубе меня встретили две якутки, которые ввели в курс дела. Сам клуб выглядел так себе, если всматриваться: пыль, паутина... Не совсем то, чего я ожидала. Но со временем привыкаешь, и кажется, что «норм». Работа заключалась в следующем: я стояла в холле, зазывала гостей на корейском («Привет, выпивка здесь!») и подсаживалась за стол, предлагая купить выпивку и себе, и мне. Посиделки могут занимать минуту или полчаса. Развлекаешь его, можно песню спеть в караоке. А они мастера поговорить. От «что тебе нравится в корейской кухне» до «как ты любишь». Чем веселее ты отвечаешь, тем больше вероятность раскрутить его на деньги.

Мне немного мешал рост. С 20-сантиметровыми каблуками я была самой высокой среди корейцев. Они очень комплексовали по этому поводу, поэтому с первой зарплаты я купила новую обувь. Как только стала ниже — народ пошел.

Правило клуба — никуда не ходить с гостями. Даже в свободное время. Но мы все равно гуляли, потому что они очень любят тратить деньги: косметика, одежда, еда... Сидишь за столиком и говоришь ему: «Чувак, у меня нет денег, я хочу кушать!» Он встает, выходит с тобой в соседний магазин и покупает пакет еды. А мы делимся ей с другими девочками.

Один спрашивал, есть ли у меня куртка. Я ему показала фотку, где я в кожаной куртке в России. Он такой: ой, там же очень холодно, ты замерзнешь! Я такая: «Да нет! Я стронг!» На следующий день он звонит: «Выйди, плиз, я тебе кое-что привез». Я выхожу — он передает мне пакет с кроссовками и курткой. Кому-то из девочек дарили телефоны, ноутбуки.

Да, были попытки прессовать, но показывали: «Нет, нельзя трогать, босс разозлится». И это было правдой.

Мы жили девочками вчетвером в комнате — миленькая однушка с душевой и плиткой. Домой и на работу возили. Потом получаешь зарплату и валишь домой. На первом контракте за месяц я заработала 4 тысячи долларов.

После Кореи я поехала в Москву, потратила денежки и решила ехать дальше. Уже Китай. Там было иначе: клуб «дорого-богато» со сводами и колоннами, как любят китайцы. Перед началом смены менеджер собрал всех в круг на коммунистическое собрание:

«Мы должны работать, мы должны заработать, принести деньги в клуб, чтобы клуб смог заплатить хорошую зарплату вам, чтобы вы могли купить себе хорошие вещи! Те, кто к нам приходят, — не люди, а мешки с деньгами, и они должны уйти от нас пустыми!»

Тут уже многие девушки спали с гостями, чтобы заработать денег. Это личный выбор — на работе не заставляли. Но в своих маленьких городах девочки были никем, а здесь — красавицы востребованные. Насилие было, к сожалению, тоже.

Я уехала из Китая с большими деньгами и потерей 5 килограммов.

Снова поехала в Корею. В новом клубе босс положил мне руку на грудь и сказал: «Small». Я показала на его штаны и ответила: «Micro small». Он заржал и взял на работу.

После я три раза пыталась попасть в Японию — с третьего раза получилось. Там все было лайтово и просто. Давали по доллару в день на еду. Но я уже была прошаренной. Поначалу я сидела в сторонке, а потом сама залетала в клуб, бармен показывал пальцем на гостя, и я кричала ему: «Я такая милая, сангрия?» Просыпалась к обеду и писала гостям: «Чувак, у тебя сейчас обед? Пойдем поедим».

Вообще, это классная прокачка навыков выживания: без языка, без денег и понимания местной культуры. Ты приспосабливаешься, учишься ориентироваться, избегать конфликтов. Когда гость начинает распускать руки, ты ищешь способ избегать этих ситуаций, не доводя до конфликта. Я «включала» корейский язык: «Смотри, я такая же, как ты, я в дочки гожусь — ты бы стал трогать свою дочь?» Им становилось стыдно.

Я стала свободнее мыслить. Раньше у меня были комплексы по поводу внешности и мозгов, но когда я вернулась, то стала чувствовать себя офигенно уверенной, красивой. Никого не программирую куда-то ехать. Тем более это нелегально. Мы прятались, когда на пороге появлялась полиция. Если поймают, то сразу домой. А если билета нет — будешь сидеть, пока тебе кто-нибудь его не купит. И обратно в Корею ты уже вряд ли попадешь.

Но и не считайте это чем-то аморальным. А те, кто думает, что это только проституция, — продолжайте.

Ну и алкоголь — это плохо, да. Я не пью, кстати.

Для новых выпусков программы «Без лица» мы ищем:

жиголо и содержанку;

мужчину, который работает вебкам-моделью;

того, кто был в рабстве.

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