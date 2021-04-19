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NASA в прямом эфире расскажет про первый полет марсианского вертолета

19.04.2021 13:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в 13:15 по минскому времени на официальном YouTube-канале NASA начнется трансляция, посвященная историческому событию. Американские специалисты собираются впервые удаленно полетать в условиях Марса на вертолете Ingenuity. Этот небольшой аппарат должен стать своего рода разведчиком маршрута для марсохода Perseverance.

Вертолет — компактный. Его масса — 1,8 кг, диаметр винтов — 1,2 метра. На Красную планету он прибыл вместе с марсоходом Perseverance в феврале этого года.

Вертолет Ingenuity в рамках теста попробует оторваться от поверхности, подняться на несколько метров в разреженном воздухе, зависнуть, а потом безопасно приземлиться.

Ни Perseverance, ни Ingenuity не будут связываться с NASA во время эксперимента. Полет будет автономным по тем командам, которые вчера на вертолет загрузили специалисты NASA. Его итоги мы и узнаем в ближайшее время. Скорее всего, в виде данных, а не финальной картинки.

Дополнительную информацию сообщат на пресс-конференции в 21:00 по минскому времени.

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Сегодня в 13:15 по минскому времени на официальном YouTube-канале NASA начнется трансляция, посвященная историческому событию. Американские специалисты собираются...
 
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