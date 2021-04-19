Душераздирающее видео. Посмотрите, как одна собака спасает другую, упавшую в бассейн

Источник материала: Tut.by

Изумительное видео, демонстрирующее собачью дружбу и готовность прийти на помощь, было опубликовано в Facebook. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда маленькая собачка Чаки, оставшаяся дома без хозяев, упала в бассейн и отчаянно пыталась выбраться (она испугалась и плохо умела плавать). Ей на помощь пришел другой пес — Джесси — также живущий вместе с ней. Джесси попытался вытащить из воды своего друга: собака цепляла другую за уши и лапы зубами, лаяла. Посмотрите, чем закончилась эта история.