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Душераздирающее видео. Посмотрите, как одна собака спасает другую, упавшую в бассейн
Источник материала: Tut.by
Изумительное видео, демонстрирующее собачью дружбу и готовность прийти на помощь, было опубликовано в Facebook. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда маленькая собачка Чаки, оставшаяся дома без хозяев, упала в бассейн и отчаянно пыталась выбраться (она испугалась и плохо умела плавать). Ей на помощь пришел другой пес — Джесси — также живущий вместе с ней. Джесси попытался вытащить из воды своего друга: собака цепляла другую за уши и лапы зубами, лаяла. Посмотрите, чем закончилась эта история.
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После случившегося хозяева Джесси и Чаки решили заказать сетку для бассейна, чтобы подобное больше не повторилось.
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