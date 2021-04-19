Почему давление бывает низким и когда это опасно

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Артериальное давление в норме не превышает цифры 90/60 мм рт столба? При повышении до стандартных значений 120/80 мм рт столба самочувствие как при гипертоническом кризе? Это может быть артериальная гипотензия (гипотония). Причем низкие значения давления могут быть как нормой, так и следствием имеющихся заболеваний.



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О том, что такое артериальная гипотензия, нужно ли ее лечить и каковы причины этого состояния, информационному порталу « Здоровые люди » рассказал заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО, д.м.н., профессор Андрей Пристром.

Почему развивается артериальная гипотензия

Склонность к пониженному давлению, или хронической (физиологической) гипотонии, как правило, можно заметить еще в детском возрасте. Такие дети отличаются вялостью, быстро устают. Для взрослых гипотоников характерной чертой является астеническая конституция — худощавые люди высокого роста (чаще всего девушки).

Гипотония — это острое или хроническое понижение давления. Оно считается пониженным, если значения систолического (верхнего) давления не превышают 90 мм рт столба, а диастолического (нижнего) — 60 мм рт столба. Иногда гипотония может быть физиологической нормой, но чаще всего развивается вследствие патологических состояний и требует лечения.

«До патологических значений давление само по себе редко снижается, - говорит Андрей Пристром. - Как правило, это происходит вследствие каких-либо вторичных причин. И основная наша задача — узнать, что спровоцировало подобную ситуацию. Самая частая причина, с которой мы сталкиваемся, это передозировка гипотензивных препаратов. Нередки такие случаи среди пожилых людей, которые банально могут забыть, что принимали лекарство, и выпить еще одну таблетку».

Помимо этого, такие ситуации возможны на фоне лечения артериальной гипертензии. Например, человеку назначен гипотензивный препарат, который он до этого никогда не принимал. В случае быстрого ответа на назначенную терапию может значительно снизить показатели. Именно поэтому дозировку таких лекарственных средств увеличивают постепенно, пояснил эксперт.



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Снижение давления может произойти в результате интоксикации организма, вирусных и бактериальных инфекций, сильных кровотечений. Кроме того, причинами гипотонии становятся:

длительное эмоциональное перенапряжение;

сердечно-сосудистые заболевания (сердечная недостаточность, пороки сердца, заболевания перикарда);

эндокринные заболевания;

онкологические болезни;

патология желудочно-кишечного тракта;

сахарный диабет;

анемия;

обезвоживание;

прием некоторых лекарственных препаратов (диуретиков, антиаритмических, противоишемических, сосудорасширяющих);

строгая диета.

Специалисты выделяют также ортостатическую артериальную гипотензию. Она характеризуется резким падением давления во время изменения положения тела (например, при вставании с кровати). В подобной ситуации нередки случаи обмороков.

«Причиной падения давления и обмороков при ортостатической гипотонии является дисрегуляция тонуса сосудистого русла. При повышении давления сосуды должны сужаться (в вертикальном положении давление всегда выше, чем в горизонтальном). Если они не успевают вовремя среагировать, давление падает, из-за чего кровоснабжение мозга снижается, и человек может потерять сознание».

Критерием ортостатической гипотензии является снижение систолического артериального давления более чем на 20 мм рт. ст. или диастолического — более чем на 10 мм рт. ст. через 3 минуты пребывания в положении стоя.

Симптомы гипотонии



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Однозначного мнения, считать ли подобное состояние болезнью, нет. С одной стороны, пониженное артериальное давление не приводит к развитию таких тяжелых патологий, как инсульты и инфаркты , которым подвержены гипертоники. Однако гипотония может значительно ухудшить качество жизни, ведь таких людей в течение всей жизни преследует ряд неприятных симптомов. Это могут быть:

упадок сил, сонливость, быстрая утомляемость;

боли в области сердца;

нервозность;

рассеянное сознание;

повышенная потливость;

частая тошнота;

холодные стопы и кисти рук;

частая зевота из-за недостаточного поступления кислорода.

«Такие люди хуже переносят физические нагрузки, жару. Кожа у них чаще всего бледная, могут возникать головокружения. Нередко они жалуются на учащенное сердцебиение. Дело в том, что при низком давлении уменьшается сердечный выброс (количество крови, которое выбрасывает каждый желудочек сердца за одну минуту). Чтобы компенсировать уменьшение количества крови, увеличивается частота сердечных сокращений. Поэтому, когда давление падает, пульс начинает расти».

Что делать, если давление низкое



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Прежде всего следует выяснить причину. Если такое состояние спровоцировано сбоем в работе других органов и систем, то лечение направляют на них. В противном случае корректировать надо образ жизни: соблюдать распорядок дня, высыпаться, чередовать работу и отдых, чаще гулять на свежем воздухе, полноценно питаться, заниматься спортом (нагрузка должна быть умеренной, например, ходьба или плавание), избегать стресса и длительного нахождения в жаркую погоду под солнцем. Способностью повышать давление обладает зеленый чай (кофе в таких случаях не всегда верный помощник, т. к. может спровоцировать и понижение), а также препараты элеутерококка и женьшеня.

«Осложнений физиологической гипотонии, как правило, нет. Если же гипотензия является следствием каких-то заболеваний, запускаются патологические механизмы. Будет страдать головной мозг, сосуды, почки, вплоть до развития ишемии, и т.д. В процесс вовлекается весь организм. Именно поэтому очень важно найти первопричину, так как лечение гипотензии в этом случае сводится к терапии основного заболевания».

Неотложная помощь при остром падении давления

Человека следует быстро уложить, а ноги поднять на 30 градусов, чтобы улучшить кровоснабжение головного мозга. Голова должна располагаться как можно ниже, поэтому подушку стоит убрать. Можно выпить чай.

Если причиной резкого снижения показателей стала передозировка препаратов, обязательно нужно вызвать скорую медицинскую помощь.