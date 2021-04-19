БПС-Сбербанк запустил бесконтактные банкоматы. Как они работают

Источник материала: Tut.by

БПС-Сбербанк запустил бесконтактные банкоматы, в которые не нужно вставлять карточку для снятия наличных. Ее достаточно поднести к датчику устройства. Но есть важный нюанс: вводить пин-код для совершения операции в банкомате по-прежнему придется. Снять деньги можно в том числе с помощью гаджетов: например, смартфона или умных часов, к которому привязана карта. Сеть таких банкоматов установил БПС-Сбербанк. Снять деньги пока можно только с карт VISA, но в банке обещают, что в будущем такая возможность появится и для карт других платежных систем.



Фото: БПС-Сбербанк

Как сообщают в банке, в стране бесконтактных банкоматов на данный момент 26. Они есть в Минске, всех областных центрах, а также в Мозыре, Речице, Светлогорске, Солигорске, Слуцке, Жодино и Новополоцке. Их функционал не отличается от функционала обычных банкоматов: они выдают наличные и отражают баланс счета. Терминал, к которому нужно поднести карту или гаджет, находится слева от клавиатуры.

Правда, на этом моменте заканчивается «бесконтактность»: дальше для совершения операции в банкомате нужно привычно ввести пин-код на клавиатуре.

На данный момент снять деньги бесконтактным способом можно только с карт VISA, выпущенных любым банком, где такие операции разрешены (это можно уточнить в банке). Конкретно в БПС-Сбербанке технологию поддерживают карты VISA, выпущенные начиная с 1 мая 2020 года.

Также снять деньги в бесконтактном банкомате можно с помощью гаджетов с поддержкой технологии NFC: это может быть смартфон, умные часы, браслет и так далее. Для этого карту сперва нужно «привязать» гаджету с помощью одного из сервисов бесконтактных платежей — Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay. После этого снять наличные можно будет в том числе с виртуальных карт.

— Беларусь присоединилась к числу стран, где доступны бесконтактные банкоматы. Это упростит и обезопасит снятие наличных, например, оставить карту в устройстве уже невозможно. Технология также предоставит больше финансовой свободы: ведь теперь уже не нужен физический носитель карты — достаточно смартфона или умных часов, а такие устройства всегда под рукой. Это позволит людям постепенно дистанцироваться от «пластика», а банк продолжит важный путь в сторону стандартов ESG, — резюмировал заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

У других белорусских банков тоже есть бесконтактные банкоматы: например, у Альфа-Банка, Белгазпромбанка.