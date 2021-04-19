Биолог рассказал, как сделать рассаду крепкой. Нужно выполнить всего пять простых пунктов

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Чтобы помочь молодым растениям после высадки адаптироваться к постоянному месту, их нужно закалить. Как это сделать правильно, рассказал биолог и автор популярного YouTube- канала для садоводов и огородников Иван Русских.



Фото: supersadovnik.ru

Как укрепить растения томатов, перцев и баклажанов, а также огурца, дыни и арбуза, а еще петунии, да и всех растений, чтобы подготовить их к посадке на постоянное место?

— Прежде чем высадить растения, закалите их. На открытом воздухе они могут быть шокированы, если не готовы. Вы должны подготовить их к реальному миру. До сих пор у вашей рассады была легкая жизнь. Вы побаловали их достаточным количеством света, воды, еды и тепла. Но это скоро изменится. В открытом (особенно) грунте растения должны стоять на собственных ногах, вернее, корнях и иметь дело с солнцем, ветром, холодом и жарой «на равных». Поэтому примерно за 7−10 дней до посадки на постоянное место помогите им адаптироваться к температуре, солнечному свету и ветру — закалите их.

Незакаленные растения более подвержены солнечным ожогам, ветровым ожогам, а также они легко ломаются. Постепенное воздействие неблагоприятных факторов способствует укреплению растений и снижает вероятность травм и гибели. При правильной закалке им будет легче адаптироваться к постоянному месту и они начнут быстрее плодоносить или цвести — в зависимости от того, что вы от них ждете.



Фото: ogorod.ru

Шаги по закаливанию рассады

Шаг 1. Начинайте закаливать медленно. В первый день поставьте растения на улице в тени рядом с домом или в защищенном месте, на час или два. Восточная или северная экспозиция без попадания прямых солнечных лучей очень хороша. Вносить рассаду на ночь в дом совершенно необходимо. Продолжительность такой закалки — не менее семи дней, лучше десять.

Шаг 2. Увеличьте экспозицию закаливания. Постепенно увеличивайте количество времени, в течение которого ваши растения находятся на улице каждый день в течение этих семи-десяти дней, включайте в программу закаливания нахождение растений под прямым солнечным светом. Легкий ветерок также помогает укрепить стебли.

Шаг 3. Следите за состоянием рассады. Регулярно проверяйте растения на дефицит влаги (увядание) и поливайте, если они поникли. Переместите их в тень или защищенное место, если рассада кажется угнетенной.

Шаг 4. Наконец после семи-десяти дней закаливания оставьте рассаду на ночь на улице. Убедитесь, что в ночное время прогнозируется температура выше 120С. Закаляйте рассаду 24 часа в сутки до посадки на постоянное место в течение трех-четырех дней.

Шаг 5. Используйте адаптогены. Специальные препараты помогают растениям адаптироваться к сложным условиям и готовят их к стрессу. Даже после трех-четырех обработок препаратами растения делаются гораздо более закаленными, чем без них.

— Препараты «Максиммун» и «Гелиос», настой хвои и луковой шелухи отлично действуют. Опрыскивайте и поливайте ваши растения этими растворами в течение 12−14 дней ежедневно перед посадкой на постоянное место в случае, если физическая закалка не планируется, или в течение трех-четырех дней перед началом физической закалки.

Как только ваши растения без проблем справятся с ночевками на открытом воздухе или будут подготовлены с помощью препаратов, пора переместить их в их новый дом — в огород или теплицу.