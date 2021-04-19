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Будет и на их улице праздник? Предприниматели напомнили стране о своих заслугах
Источник материала: Навiны
В мае 2021 года исполнится 30 лет со дня принятия в Беларуси закона о предпринимательстве. В этой связи предлагается объявить 28 мая Днем белорусского предпринимателя.
Государству нужно заняться поддержкой имиджа предпринимательства, а сами бизнесмены имеют право на профессиональный праздник. Так считают в Республиканской конфедерации предпринимательства.
30 лет работы и 7 дней торжества
Сегодня, 19 апреля, началась VI Неделя белорусского предпринимательства, которую
Справка. РКП включает в себя более 50 республиканских отраслевых и региональных общественных объединений, некоммерческих организаций, а также банки, биржи, фонды, инкубаторы и центры поддержки бизнеса, технопарки, учебные заведения, коммерческие предприятия.
В этом году РКП решила провести Неделю предпринимательства в честь 30-летия начала формирования частного сектора экономики и 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете.
Справка. Закон № 813-XII «О предпринимательстве в Республике Беларусь» был принят 28 мая 1991 года, а Декларация о государственном суверенитете Беларуси приобрела статус конституционного закона 25 августа 1991 года.
С этой целью РКП с 19 по 25 апреля проведет по всей Беларуси семинары, конференции, круглые столы, консультации.
Одним из главных событий недели должен стать Республиканский деловой форум, который запланирован на 21 апреля в Национальной библиотеке. Мероприятие будет посвящено развитию предпринимательства в Беларуси.
Кроме того, на форуме наградят победителей республиканского конкурса «Лучшие город (район) и область для бизнеса Беларуси — 2020». Как сообщает РКП, в конкурсе участвовал 141 регион.
Без поддержки государства сами наполняют бюджет
Предпринимателям есть чем гордиться накануне «двойного» 30-летнего праздника. При этом цифры роста являются не только количественными, но и качественными.
В стране сегодня насчитывается более 600 тысяч владельцев, учредителей, руководителей малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей,
Вместе с членами семей это более трех миллионов граждан.
К ним следует добавить свыше 50 тысяч ремесленников и более 50 тысяч «самозанятых».
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год составила 156 млрд рублей — в республиканском объеме выручки это 43%.
Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси за 2019 год достиг 26%. В том числе организациями малого бизнеса — 16%, организациями среднего бизнеса — 7%, ИП — 3%.
В частности, от предпринимательского сектора в бюджет, по оценкам экспертов, сегодня поступает свыше 50% таможенных платежей. Частное предпринимательство страны обеспечивает более половины экспорта продукции и услуг.
Справка. По
«Частный сектор экономики Беларуси, включая МСП, является достаточно мобильным, способным сгладить негативные процессы в сфере занятости населения, а также сформировать новые рыночные ниши и точки экономического роста», — полагают в РКП.
По мнению организаторов VI Недели белорусского предпринимательства, «всё, что сформировано предпринимателями в Беларуси, создано без бюджетных инвестиций и при минимальной господдержке». А сама инфраструктура поддержки предпринимательства, спустя 30 лет после принятия закона о предпринимательстве, еще далеко не развита, не обладает необходимыми материально-техническими и финансовыми ресурсами.
За профессию обидно
В своем манифесте РКП указывает на то, что «государство очень мало занимается поддержкой имиджа предпринимательства как в Беларуси, так и за ее пределами».
Позитивная деятельная пропаганда предпринимательского труда почти не ведется, считают в РКП, отмечая, что большая часть ресурсов и внимания пока еще уделяется убыточным предприятиям промышленности и агропромышленного комплекса государственной формы собственности.
Чтобы укрепить позитивный имидж предпринимателя и предпринимательства в Беларуси, РКП предлагает объявить 28 мая профессиональным праздником — Днем белорусского предпринимателя.
«Обсуждение необходимости профессионального праздника предпринимателей как творческой, креативной, массовой профессии началось еще в 1991 году, после принятия закона “О предпринимательстве в Республике Беларусь”. Сегодня в Беларуси отмечается более 80 профессиональных праздников. Поразительно, что такового до сих пор не имеют предприниматели!» — отмечают в РКП.
Конфедерация намерена донести до государства свою инициативу о профессиональном празднике для предпринимателей.
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