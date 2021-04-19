ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Будет и на их улице праздник? Предприниматели напомнили стране о своих заслугах

19.04.2021 13:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В мае 2021 года исполнится 30 лет со дня принятия в Беларуси закона о предпринимательстве. В этой связи предлагается объявить 28 мая Днем белорусского предпринимателя.

Государству нужно заняться поддержкой имиджа предпринимательства, а сами бизнесмены имеют право на профессиональный праздник. Так считают в Республиканской конфедерации предпринимательства.

Будет и на их улице праздник? Предприниматели напомнили стране о своих заслугах

 

30 лет работы и 7 дней торжества

Сегодня, 19 апреля, началась VI Неделя белорусского предпринимательства, которую проводит Республиканская конфедерация предпринимательства.

Справка. РКП включает в себя более 50 республиканских отраслевых и региональных общественных объединений, некоммерческих организаций, а также банки, биржи, фонды, инкубаторы и центры поддержки бизнеса, технопарки, учебные заведения, коммерческие предприятия.

В этом году РКП решила провести Неделю предпринимательства в честь 30-летия начала формирования частного сектора экономики и 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете.

Справка. Закон № 813-XII «О предпринимательстве в Республике Беларусь» был принят 28 мая 1991 года, а Декларация о государственном суверенитете Беларуси приобрела статус конституционного закона 25 августа 1991 года.

С этой целью РКП с 19 по 25 апреля проведет по всей Беларуси семинары, конференции, круглые столы, консультации.

Одним из главных событий недели должен стать Республиканский деловой форум, который запланирован на 21 апреля в Национальной библиотеке. Мероприятие будет посвящено развитию предпринимательства в Беларуси.

Кроме того, на форуме наградят победителей республиканского конкурса «Лучшие город (район) и область для бизнеса Беларуси — 2020». Как сообщает РКП, в конкурсе участвовал 141 регион.

 

Без поддержки государства сами наполняют бюджет

Предпринимателям есть чем гордиться накануне «двойного» 30-летнего праздника. При этом цифры роста являются не только количественными, но и качественными.

В стране сегодня насчитывается более 600 тысяч владельцев, учредителей, руководителей малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, сообщает РКП в специальном манифесте.

Вместе с членами семей это более трех миллионов граждан.

К ним следует добавить свыше 50 тысяч ремесленников и более 50 тысяч «самозанятых».

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год составила 156 млрд рублей — в республиканском объеме выручки это 43%.

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси за 2019 год достиг 26%. В том числе организациями малого бизнеса — 16%, организациями среднего бизнеса — 7%, ИП — 3%.

В частности, от предпринимательского сектора в бюджет, по оценкам экспертов, сегодня поступает свыше 50% таможенных платежей. Частное предпринимательство страны обеспечивает более половины экспорта продукции и услуг.

Справка. По официальным данным, малое и среднее предпринимательство обеспечивает работой 1,3 млн человек и формирует 30% валовой добавленной стоимости. Каждый третий рубль в бюджет поступает от предпринимателей.

«Частный сектор экономики Беларуси, включая МСП, является достаточно мобильным, способным сгладить негативные процессы в сфере занятости населения, а также сформировать новые рыночные ниши и точки экономического роста», — полагают в РКП.

По мнению организаторов VI Недели белорусского предпринимательства, «всё, что сформировано предпринимателями в Беларуси, создано без бюджетных инвестиций и при минимальной господдержке». А сама инфраструктура поддержки предпринимательства, спустя 30 лет после принятия закона о предпринимательстве, еще далеко не развита, не обладает необходимыми материально-техническими и финансовыми ресурсами.

 

За профессию обидно

В своем манифесте РКП указывает на то, что «государство очень мало занимается поддержкой имиджа предпринимательства как в Беларуси, так и за ее пределами».

Позитивная деятельная пропаганда предпринимательского труда почти не ведется, считают в РКП, отмечая, что большая часть ресурсов и внимания пока еще уделяется убыточным предприятиям промышленности и агропромышленного комплекса государственной формы собственности.

Чтобы укрепить позитивный имидж предпринимателя и предпринимательства в Беларуси, РКП предлагает объявить 28 мая профессиональным праздником — Днем белорусского предпринимателя.

«Обсуждение необходимости профессионального праздника предпринимателей как творческой, креативной, массовой профессии началось еще в 1991 году, после принятия закона О предпринимательстве в Республике Беларусь. Сегодня в Беларуси отмечается более 80 профессиональных праздников. Поразительно, что такового до сих пор не имеют предприниматели!» — отмечают в РКП.

Конфедерация намерена донести до государства свою инициативу о профессиональном празднике для предпринимателей.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мае 2021 года исполнится 30 лет со дня принятия в Беларуси закона о предпринимательстве. В этой связи предлагается объявить 28 мая Днем белорусского предпринимателя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Очередной приговор за "оскорбление" Лукашенко вынесли в Белыничах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by