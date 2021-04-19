Нацбанк: годовая инфляция по итогам второго квартала может составить 9%

За второй квартал потребительские цены могут вырасти на 1,2% и в годовом выражении инфляция может составить около 9%, считают специалисты Национального банка.





«Согласно нашей оценке, в апреле—июне рост потребительских цен может составить 1,2%, а в годовом выражении инфляция (июнь к июню) может составить около 9%», — сообщил заместитель начальника управления экономического анализа главного управления монетарной политики и экономического анализа Петр Милевский, выступая 19 апреля на медиазавтраке, организованном Исследовательским центром ИПМ.

В то же время, уточнил он, Нацбанк ожидает рост ВВП на уровне 1% по итогам января—мая.

Представитель Национального банка отметил, что пока затруднительно сказать, какой может быть получен макроэкономический результат по итогам года.

«Экономическая ситуация очень зависит и от внутренней ситуации, и от внешнего спроса», — сказал Милевский.

Комментируя возможную годовую динамику инфляции, представитель Национального банка предположил, что во втором полугодии она будет замедляться и по итогам года рост потребительских цен может составить около 7%.

«Наша цель на этот год, чтобы инфляция была в районе 7%. Мы рассчитываем, что во втором полугодии будет наблюдаться замедление инфляции», — уточнил Милевский, отвечая на вопросы БелаПАН.

Напомним, изначально власти ожидали, что рост потребительских цен составит 5%, однако на прошлой неделе Нацбанк предположил, что по итогам года он может составить около 7%.

Между тем в марте инфляция в Беларуси составила 0,7%, за первый квартал — 3,8%, а в годовом выражении (за последние 12 месяцев) — 8,5%.

В связи с ускорением инфляции Нацбанк принял решение впервые за последние шесть лет с 21 апреля повысить ставку рефинансирования: с 7,75% до 8,5%. По мнению Нацбанка, ускорение инфляции связано с повышением мировых цен на продовольственные товары и на импортируемые непродовольственные товары.

Дополнительное проинфляционное влияние на внутреннем рынке Беларуси сформировалось в связи с отменой льгот по налогу на добавленную стоимость, считает Нацбанк. По данным регулятора, в мировой экономике в ближайшей перспективе ожидается повышенный инфляционный фон, «что обусловлено проведением рядом развитых стран стимулирующей денежно-кредитной политики». Однако слабый потребительский и инвестиционный спрос внутри страны будет несколько ограничивать инфляцию, считают в Нацбанке.

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