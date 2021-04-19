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На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока

19.04.2021 13:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока.

"На площадку БелАЭС 19 апреля прибыл состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока. В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком - АО ИК «АСЭ» - обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля", - говорится в сообщении БелАЭС.

До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива.

 
 
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На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока.
 
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