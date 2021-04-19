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Погода в СНГ: в Армении – жара, дожди и грозы, в Душанбе – солнечно

19.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и плюс 13 градусов ожидаются сегодня в Москве и области. Но уже завтра в регионе выпадет половина месячной нормы осадков в виде дождя и снега. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

В понедельник в Алматы +18, солнечно и без осадков. Из-за вторжения холодного воздуха из Скандинавии в мегаполисе завтра ночью будет минус пять. В городе сохраняется опасность горения сухостоя. В целях профилактики специалисты проводят противопожарную опашку. Вспаханные полосы образуют барьер между микрорайонами и лесными массивами, полями с сухостоем.

«Организовали мероприятия по созданию минерализованных полос в микрорайоне Альмерек и Нуршашкан протяженностью около 10 километров. Также во избежание таких пожаров, горения сухой растительности жителям необходимо соблюдать ряд правил пожарной безопасности: разжигать костры, сжигать мусор только в специально отведенных местах», – говорит главный специалист Управления по чрезвычайным ситуациям Турксибского района Алматы Берик Кожамбердиев.

В Бишкеке – плюс 22 и солнечно. Выходные бишкекчане посвятили уборке и озеленению города. Липы и березы в парках посадили сотрудники государственных структур и представители СМИ. Теперь в парке здоровья на юге столицы есть «Аллея журналистов». В мэрии напомнили: любой организации муниципалитет может выделить участок для посадки деревьев.

До 19 градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси. Днем на юго-востоке страны пройдут кратковременные дожди. Погода благоприятна для полевых работ, в которых участвуют почти 40 тысяч механизаторов. Аграрии до конца недели закончат сев ранних яровых. Уже приступили к севу свеклы, льна, рапса.

В Душанбе с утра солнечно. Воздух днем прогреется до +25. Фермеры республики довольны погодой. Дехкане Согдийской области уже выполнили план на 50 процентов: посадили зерновые, бахчевые и овощные культуры. В этом году в регионе под весенний сев выделено более 170 тысяч гектаров земли.

В Армении апрель продолжает преподносить жителям страны сюрпризы – погодный коктейль из жары, дождя и гроз, причем все это в течение одного дня. До конца апреля такая погода будет повторяться не раз. Сегодня в Ереване воздух прогреется до 30 градусов. Рестораторы перешли на летний режим. Уличные кафе с открытыми верандами, где подают прохладительные напитки и мороженое, готовы к приему жителей и гостей столицы.



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О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».
 
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