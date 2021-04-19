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Нацбанк ожидает ускорения инфляции

19.04.2021 13:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ожидается ускорение темпов роста инфляции во втором квартале, сообщил представитель регулятора на дискуссии Исследовательского центра ИПМ.

Нацбанк регулярно опрашивает около 1400 компаний в рамках мониторинга экономической конъюнктуры. Последний опрос показал, что абсолютное большинство предприятий ожидают увеличения своих отпускных цен, а треть отмечает, что темпы роста цен ускорятся.

— Анализируя это, мы считаем, что индекс потребительских цен тоже будет изменяться. В следующие три месяца рост цен может составить 1,2% (второй квартал. — Прим. TUT.BY), — отмечает Петр Милевский, заместитель начальника управления экономического анализа Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка.

В июне инфляция ожидается на уровне 9% в годовом выражении. Во втором полугодии, по оценкам Нацбанка, темпы роста замедлятся и по итогам года инфляция будет в пределах 7%.

Напомним, по итогам марта инфляция в годовом выражении была 8,5%.
Ранее инфляция по итогам года оценивалась экспертами Нацбанка на уровне 5%.
 
 
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Ожидается ускорение темпов роста инфляции во втором квартале, сообщил представитель регулятора на дискуссии Исследовательского центра ИПМ.
 
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