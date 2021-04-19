6tv.by . Как сообщила прокуратура Белыничского района, на суде мужчина пояснил, что до размещения записи "ВКонтакте", он прочитал статью о Лукашенко и комментарии других пользователей в группах в "телеграмме". Мужчина поддался эмоциям и оставил свое оскорбительное мнение в адрес главы правящего режима, разместив коллаж, созданный при помощи фотошопа, на стене страницы “ВКонтакте”, пишет





На суде гражданин Л. признал, что своими действиями публично оскорбил Лукашенко, сообщили представители прокуратуры Белыничского района на страницах газеты “Заря над Друццю”.





За "публичное оскорбление главы государства" суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Телефон, с которого гражданин размещал свой пост, изъят в доход государства.





Ранее в Белыничах был задержан за "оскорбление" сотрудника ОМОНа один из местных предпринимателей. Позже парня отпустили, однако в отношении него возбуждено уголовное дело. Уже в скором времени оно должно рассматриваться в суде.