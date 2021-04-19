Офис Тихановской: На этой неделе ЕС объявит дату принятия 4 пакета санкций

"На этой неделе ожидается объявление санкций. Вскоре объявят дату принятия четвертого пакета санкций Евросоюза, куда предварительно могут попасть около 70 человек и компании", - говорится в сообщении в телеграм-канале Светланы Тихановской в понедельник.





Напомним, в прошлом году Евросоюз ввел три пакета санкций против режима Лукашенко.





В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис".





Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Главное хозяйственное управление управления делами президента Белоруссии, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".





24 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает вопрос о введении новых санкций против режима Лукашенко.





"Репрессии и усиливающееся преследование людей и гражданского общества властями продолжаются, мы рассматриваем введение дальнейших санкций. Мы готовы двигаться дальше в этом вопросе. И мы сделаем это", - сказал Боррель на пресс-конференции.









В конце марта стало известно, что Госдеп США рекомендует Минфину не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой истекает 26 апреля этого года. Поводом также стало ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси и наличие в стране более 300 политзаключенных, отметили в Госдепе.





Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года.





Ограничения были сняты с концерна "Белнефтехим" и его представительств, открытых акционерных обществ "Белшина", " Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом".





Ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим" и его предприятий Вашингтон ввел в 2007-2008 годах.







