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Чертова дюжина: гандболисты "Мешков Бреста" снова стали чемпионами
Источник материала: Партизан
Гандболисты "Мешков Бреста" — 13-кратные чемпионы Беларуси.
Накануне в гостях был обыгран минский СКА — 41:34. Команда из Бреста стала недосягаема для соперников.
"Мешков Брест" впервые завоевала золото в 2004-м, а с 2014 года неизменно становится первой.
Команду в мае ждут четвертьфиналы Лиги чемпионов с "Барселоной".
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Гандболисты "Мешков Бреста" — 13-кратные чемпионы Беларуси.
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