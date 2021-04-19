Накануне в гостях был обыгран минский СКА — 41:34. Команда из Бреста стала недосягаема для соперников.













"Мешков Брест" впервые завоевала золото в 2004-м, а с 2014 года неизменно становится первой.





Команду в мае ждут четвертьфиналы Лиги чемпионов с "Барселоной".