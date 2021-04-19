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Чертова дюжина: гандболисты "Мешков Бреста" снова стали чемпионами

19.04.2021 13:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гандболисты "Мешков Бреста" — 13-кратные чемпионы Беларуси.

Чертова дюжина: гандболисты "Мешков Бреста" снова стали чемпионами
Накануне в гостях был обыгран минский СКА — 41:34. Команда из Бреста стала недосягаема для соперников.



"Мешков Брест" впервые завоевала золото в 2004-м, а с 2014 года неизменно становится первой. 

Команду в мае ждут четвертьфиналы Лиги чемпионов с "Барселоной".
 
Теги: Брест
 
 
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Гандболисты "Мешков Бреста" — 13-кратные чемпионы Беларуси.
 
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