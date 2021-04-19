«В преддверии встречи Лукашенко с Путиным, Макей поехал в Швейцарию. Выглядит как интенсивный торг»

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Любое внешнеполитическое взаимодействие на российском векторе со стороны АГЛ, в моменте зеркалится подобным взаимодействием на уровне Макея, но уже на западном векторе, обращает внимание Телеграм-канал Рефлексия и реакция .

— Ситуация развивается так динамично, что давать оценки без спекуляций сложно. Конспирологировать можно хоть по 18 постов за день, но смысл? Хотя понятно, что именно сейчас есть максимальный запрос на ответ «что происходит». Но можно дать ответ на этот вопрос общими словами: пошла динамика. Притом на самом верху, именно в тот момент, когда многим показалось что «внизу успокоилось».

Интересным выглядит факт, что любое внешнеполитическое взаимодействие на российском векторе со стороны АГЛ, в моменте зеркалится подобным взаимодействием на уровне Макея, но уже на западном векторе. В момент встречи АГЛ с Мишустиным, Макей встречался с западными послами. В преддверии встречи АГЛ с Путиным, Макей поехал в Швейцарию. Явно в повестке будет гораздо больше, чем просто гуманитарные вопросы по линии ООН. Активизация подобных контактов выглядит как интенсивный торг и попытка сохранить пространство для маневра. Судя по достаточно удовлетворённым по тону коммюнике со стороны посольств, можно сказать что там есть видимость перспективы продвижения. Хотя на самом деле пространство маневра весьма ограничено.

И как раз в это время активизировался ситуационный центр BYPOL, объявив новую волну акций, по формату «просто много людей в парке, без лозунгов». Формат, которому в случае успешной реализации противостоять крайне непросто (хотя могут просто и закрыть парки, не заржавеет). До конца недели может ещё масса всего интересного всплыть. Любая динамика — это угроза статусу-кво. А целью режима и является сохранения статуса-кво любой ценой. Поэтому вступление в фазу политической динамики — вынужденная мера, дальше неизбежно будут уготованы различные капканы, кидки со стороны «партнеров», да и банально будут совершаться ошибки.