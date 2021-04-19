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Снова пиар: Меган Маркл нашла способ проститься с принцем Филиппом

19.04.2021 13:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Гарри Меган Маркл все-таки нашла способ проститься с покойным принцем Филиппом: мятежную герцогиню в очередной раз обвинили в пиаре.

В минувший уикенд семья Елизаветы II и преданные британцы проводили в последний путь принца Филиппа. На небольшой церемонии присутствовали лишь самые близкие родственники и друзья герцога, среди которых не было Меган Маркл. Беременная герцогиня отказалась прилетать из-за запретов врачей и ряда других причин.

Тем не менее, Маркл нашла способ попрощаться с покойным: герцогиня отправила шикарный траурный венок с прощальной запиской для принца Филиппа.

Неожиданный поступок мятежницы вызвал массу пересудов и критики в сети: поклонники и эксперты расценили жест как очередной пиар, но никак не искреннее горе и сочувствие.

"Большое недоумение вызвал тот факт, что в день, когда все внимание должно быть сосредоточено на памяти о покойном герцоге, в заголовках СМИ снова и снова мелькало имя Меган", - рассказала эксперт Даниэла Эльза изданию Daily Star.

Также Эльза подчеркнула, что никто не упомянул о венках от других родственников, хотя дворец детально рассказал обо всех цветах, возложенных в память о принце.

Напомним, что в сети не обошли стороной и личность королевы: три прощальных слова Елизаветы II в письме мужу взволновали весь мир.

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Несмотря на то, что герцогиня так и не прилетела на похороны дедушки мужа, она все равно оказалась в центре внимания публики.
 
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