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Снова пиар: Меган Маркл нашла способ проститься с принцем Филиппом
19.04.2021 13:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена принца Гарри Меган Маркл все-таки нашла способ проститься с покойным принцем Филиппом: мятежную герцогиню в очередной раз обвинили в пиаре.
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Тем не менее, Маркл нашла способ попрощаться с покойным: герцогиня отправила шикарный траурный венок с прощальной запиской для принца Филиппа.
Неожиданный поступок мятежницы вызвал массу пересудов и критики в сети: поклонники и эксперты расценили жест как очередной пиар, но никак не искреннее горе и сочувствие.
"Большое недоумение вызвал тот факт, что в день, когда все внимание должно быть сосредоточено на памяти о покойном герцоге, в заголовках СМИ снова и снова мелькало имя Меган", - рассказала эксперт Даниэла Эльза изданию Daily Star.
Также Эльза подчеркнула, что никто не упомянул о венках от других родственников, хотя дворец детально рассказал обо всех цветах, возложенных в память о принце.
Напомним, что в сети не обошли стороной и личность королевы:
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Несмотря на то, что герцогиня так и не прилетела на похороны дедушки мужа, она все равно оказалась в центре внимания публики.
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