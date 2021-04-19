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Свежее, ядерное, твое. На БелАЭС завезли топливо для второго энергоблока

19.04.2021 14:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На белорусской атомной станции кипит жизнь. Как сообщило Министерство энергетики, сегодня, 19 апреля, под Островец было доставлено ядерное топливо для второго энергоблока.

— На площадку БелАЭС прибыл состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока. В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком  АО ИК «АСЭ» обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля, — пояснили в ведомстве.

Напомним, что топливо для первого энергоблока завезли летом 2019 года, а загрузили в начале августа прошлого.

 
 
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На белорусской атомной станции кипит жизнь. Как сообщило Министерство энергетики, сегодня, 19 апреля, под Островец было доставлено ядерное топливо для второго...
 
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