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Свежее, ядерное, твое. На БелАЭС завезли топливо для второго энергоблока
Источник материала: Onliner
На белорусской атомной станции кипит жизнь. Как сообщило Министерство энергетики, сегодня, 19 апреля, под Островец было доставлено ядерное топливо для второго энергоблока.
— На площадку БелАЭС прибыл состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока. В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком АО ИК «АСЭ» обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля, — пояснили в ведомстве.
Напомним, что топливо для первого энергоблока завезли летом 2019 года, а загрузили в начале августа прошлого.
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На белорусской атомной станции кипит жизнь. Как сообщило Министерство энергетики, сегодня, 19 апреля, под Островец было доставлено ядерное топливо для второго...
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