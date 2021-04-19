Следователи занялись заброшенным зданием, в котором в субботу едва не погиб подросток

Источник материала: Onliner

В субботу в Осиповичах чуть не погиб 17-летний парень. Он гулял по заброшенному зданию недостроенной больницы и на него обрушилось перекрытие второго этажа. Поскольку заброшка стала излюбленным местом детских игр, свидетелями происшествия стали еще двое мальчиков и позвали на помощь.

«По прибытии к месту вызова было установлено, что в одном из зданий на территории заброшенного недостроенного больничного комплекса произошло обрушение трех железобетонных плит перекрытия. Под одной из обрушившихся плит находится человек. Территория объекта не огорожена, доступ в здание не ограничен», — уточняется на сайте МЧС .

К счастью, парень жив. Отделался сотрясением мозга и переломами. С тяжкими телесными повреждениями его доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. Молодой человек оказался учащимся школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.









Парень сказал спасателям, что не воздействовал на конструкции здания, однако в сообщении Следственного комитета говорится, что он несколько раз пнул кирпичную стену, которая держала перекрытие. Так или иначе, предполагаемой причиной обрушения является ветхость несущих конструкций.









СК проводит проверку по факту происшествия. Назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертиза части здания. Следователи опрашивают очевидцев происшествия и работников учебного заведения, изъята необходимая документация школы.