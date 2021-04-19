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Следователи занялись заброшенным зданием, в котором в субботу едва не погиб подросток

19.04.2021 14:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В субботу в Осиповичах чуть не погиб 17-летний парень. Он гулял по заброшенному зданию недостроенной больницы и на него обрушилось перекрытие второго этажа. Поскольку заброшка стала излюбленным местом детских игр, свидетелями происшествия стали еще двое мальчиков и позвали на помощь.

«По прибытии к месту вызова было установлено, что в одном из зданий на территории заброшенного недостроенного больничного комплекса произошло обрушение трех железобетонных плит перекрытия. Под одной из обрушившихся плит находится человек. Территория объекта не огорожена, доступ в здание не ограничен», — уточняется на сайте МЧС.

К счастью, парень жив. Отделался сотрясением мозга и переломами. С тяжкими телесными повреждениями его доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. Молодой человек оказался учащимся школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Следователи занялись заброшенным зданием, в котором в субботу едва не погиб подросток
Следователи занялись заброшенным зданием, в котором в субботу едва не погиб подросток

Парень сказал спасателям, что не воздействовал на конструкции здания, однако в сообщении Следственного комитета говорится, что он несколько раз пнул кирпичную стену, которая держала перекрытие. Так или иначе, предполагаемой причиной обрушения является ветхость несущих конструкций.

Следователи занялись заброшенным зданием, в котором в субботу едва не погиб подросток
Следователи занялись заброшенным зданием, в котором в субботу едва не погиб подросток

СК проводит проверку по факту происшествия. Назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертиза части здания. Следователи опрашивают очевидцев происшествия и работников учебного заведения, изъята необходимая документация школы.

 
 
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В субботу в Осиповичах чуть не погиб 17-летний парень. Он гулял по заброшенному зданию недостроенной больницы и на него обрушилось перекрытие второго этажа....
 
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