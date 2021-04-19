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Смартфоны с камерами под дисплеем массово дебютируют во второй половине года
Источник материала: Onliner
Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo, ZTE и Meizu во второй половине этого года покажут смартфоны с подэкранными камерами нового поколения. Об этом сообщил популярный инсайдер Ice universe в своем твиттер-аккаунте. В случае с Samsung и Oppo речь идет про складные смартфоны, а дебютом Xiaomi станет Mi Mix 4.
Смартфон ZTE Axon 20 5G в прошлом году стал первым смартфоном в мире с подобным решением по размещению селфи-камеры. Правда, качество фотографий с такой камеры оказалось довольно низким по современным стандартам.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo, ZTE и Meizu во второй половине этого года покажут смартфоны с подэкранными камерами нового поколения. Об этом сообщил популярный инсайдер Ice universe в...
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