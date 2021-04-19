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Смартфоны с камерами под дисплеем массово дебютируют во второй половине года

19.04.2021 14:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo, ZTE и Meizu во второй половине этого года покажут смартфоны с подэкранными камерами нового поколения. Об этом сообщил популярный инсайдер Ice universe в своем твиттер-аккаунте. В случае с Samsung и Oppo речь идет про складные смартфоны, а дебютом Xiaomi станет Mi Mix 4.

Смартфон ZTE Axon 20 5G в прошлом году стал первым смартфоном в мире с подобным решением по размещению селфи-камеры. Правда, качество фотографий с такой камеры оказалось довольно низким по современным стандартам.

Смартфоны с камерами под дисплеем массово дебютируют во второй половине года

Смартфон Samsung Galaxy M31 SM-M315F/DSN 6GB/128GB (черный)
23 отзыва
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
660 р.
21 предложение
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 2GB/32GB международная версия (серый)
36 отзывов
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
279 р.
30 предложений
Смартфон Xiaomi Redmi 9 4GB/64GB международная версия с NFC (фиолетовый)
23 отзыва
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
430 р.
18 предложений
Смартфоны в Каталоге Onliner

 
 
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Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo, ZTE и Meizu во второй половине этого года покажут смартфоны с подэкранными камерами нового поколения. Об этом сообщил популярный инсайдер Ice universe в...
 
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