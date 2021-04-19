Смартфоны с камерами под дисплеем массово дебютируют во второй половине года

Источник материала: Onliner

Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo, ZTE и Meizu во второй половине этого года покажут смартфоны с подэкранными камерами нового поколения. Об этом сообщил популярный инсайдер Ice universe в своем твиттер-аккаунте. В случае с Samsung и Oppo речь идет про складные смартфоны, а дебютом Xiaomi станет Mi Mix 4.

The second half of the year is when the Under Display Camera officially debuts, including at least Samsung (folding), Xiaomi (MIX4), OPPO (folding), vivo and ZTE (greatly improved version) — Ice universe (@UniverseIce) April 19, 2021

Смартфон ZTE Axon 20 5G в прошлом году стал первым смартфоном в мире с подобным решением по размещению селфи-камеры. Правда, качество фотографий с такой камеры оказалось довольно низким по современным стандартам.



