Белорус утопил новый Land Rover Defender на Полесье, в море Геродота (видео)

Источник материала: Onliner

В этом году на Полесье снова разлив: Припять вышла из берегов, залила луга и превратилась в море Геродота. Минчанин Артур на новеньком Land Rover Defender 2021 года отправился посмотреть на это редкое явление — и обратно авто вернулось уже на эвакуаторе. Так получилось, что дорогой вседорожник оказался в воде и самостоятельно не выбрался. Какие последствия имело это событие?





«Мы с друзьями отправились на Полесье посмотреть разлив и заодно снять ролик, — рассказывает Артур, — там очень много красивых локаций, действительно похоже на море. И что интересно для автомобилистов, вода заливает дороги, но глубина небольшая, и по ним можно ездить. Именно это меня и подвело: визуально на том участке все выглядело как дорога, залитая водой, причем дно отлично проглядывалось. Поскольку в новом Defender есть режим „Брод“, а заявленная производителем глубина преодоления составляет 900 мм, то все выглядело вполне безобидно».

«Не учли мы одного, — комментирует ситуацию Артур. — Спуск в воду оказался очень крутым, буквально вертикальным. И машина просто ухнула вниз. Я попытался выехать назад, но не получилось. Попробовал „раскачку“ — но капот погрузился еще глубже. И пока мы цепляли трос за второй внедорожник, мотор заглох, коробка стала в „паркинг“, сработал автоматический „ручник“. В итоге эвакуация заняла очень много времени, и все это время передняя часть находилась в воде».





Владелец рассказал и о последствиях: «Можно сказать, отделался легко — гидроудара не случилось, и это главное. Вода была в воздушном фильтре, в „холодной“ части турбины: видимо, до самого мотора она не дошла, он заглох из-за того, что перестал поступать кислород. В сервисе все промыли, проверили, и сейчас Defender снова на ходу. Цена вопроса? Счет за услуги сервиса — 3243 рубля. Но меня больше волнует не это, а тот факт, что воздухозаборник находится в левом переднем крыле, в вертикальной прорези. А на фото и видео заметно, что он находится выше уровня воды. Тогда как она туда попала? Волны не было, машина просто стояла в воде и ниже не погружалась. Так что есть вопросы…»