В Нидерландах обнаружили кладбище внедорожников Range Rover

Источник материала: Tut.by

В Нидерландах обнаружили забытый гараж, где уже многие годы хранится коллекция внедорожников Range Rover. Фотографии с настоящего кладбища старых машин опубликовали в сообществе Forgotten garage в социальной сети «ВКонтакте», пишет Autonews .



Фото: vk.com/forgotten_garage

Судя по фотографиям, большинство внедорожников находятся в не самом лучшем состоянии и уже вряд ли вернутся на дороги. В основном на снимках можно увидеть Range Rover первого поколения, а также несколько моделей второй генерации. С некоторых из них уже сняты детали, а у многих внедорожников спущены шины.



Фото: vk.com/forgotten_garage



Фото: vk.com/forgotten_garage

Также в заброшенной автомобильной коллекции находятся два Mercedes-Benz — R107 и R123. Кому принадлежат эти машины и почему они находятся в таком состоянии — неизвестно. На фотографиях доживающие свой век автомобили припаркованы в полуразрушенном ангаре, а некоторые машины стоят рядом под открытым небом.



Фото: vk.com/forgotten_garage



Фото: vk.com/forgotten_garage

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