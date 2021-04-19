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В Нидерландах обнаружили кладбище внедорожников Range Rover
Источник материала: Tut.by
В Нидерландах обнаружили забытый гараж, где уже многие годы хранится коллекция внедорожников Range Rover. Фотографии с настоящего кладбища старых машин опубликовали в сообществе
Судя по фотографиям, большинство внедорожников находятся в не самом лучшем состоянии и уже вряд ли вернутся на дороги. В основном на снимках можно увидеть Range Rover первого поколения, а также несколько моделей второй генерации. С некоторых из них уже сняты детали, а у многих внедорожников спущены шины.
Также в заброшенной автомобильной коллекции находятся два Mercedes-Benz — R107 и R123. Кому принадлежат эти машины и почему они находятся в таком состоянии — неизвестно. На фотографиях доживающие свой век автомобили припаркованы в полуразрушенном ангаре, а некоторые машины стоят рядом под открытым небом.
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Большинство внедорожников находятся не в самом лучшем состоянии и уже вряд ли вернутся на дороги.
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