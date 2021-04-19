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УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов

19.04.2021 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, которая будет проведена в 2024 году, сообщает Championat со ссылкой на Deutsche Welle.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

По информации источника, в новом формате турнира будут соревноваться 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас. Элитные клубы, которые не смогут пройти квалификацию, получат новые места.

Согласно реформе будет сформирована одна лига вместо разделения на группы. В раунд плей-офф выйдут восемь лучших команд, а остальные клубы пройдут отбор через новый раунд плей-офф. Отмечается, что каждому клубу в обновленном формате турнира гарантировано 10 дополнительных матчей, а также увеличение доходов.

Напомним, ранее 12 клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. В число клубов-основателей вошли: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

 
 
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