«Тоттенхэм» уволил Жозе Моуриньо

«Тоттенхэм Хотспур» официально объявил об увольнении тренерского штаба португальского специалиста Жозе Моуриньо.



Фото из микроблога «Тоттенхэма»

Сообщение об этом появилась в микроблоге клуба.

Португалец руководил «шпорами» с 20 ноября 2019 года. Соглашение было рассчитано до конца сезона 2022/2023.

В сезоне 2019/2020 лондонцы завершили чемпионат на шестом месте, в нынешнем идут на седьмом.