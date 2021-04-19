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«Тоттенхэм» уволил Жозе Моуриньо

19.04.2021 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Тоттенхэм Хотспур» официально объявил об увольнении тренерского штаба португальского специалиста Жозе Моуриньо.

«Тоттенхэм» уволил Жозе Моуриньо
Фото из микроблога «Тоттенхэма»

Сообщение об этом появилась в микроблоге клуба.

Португалец руководил «шпорами» с 20 ноября 2019 года. Соглашение было рассчитано до конца сезона 2022/2023.

В сезоне 2019/2020 лондонцы завершили чемпионат на шестом месте, в нынешнем идут на седьмом.

 

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«Тоттенхэм Хотспур» официально объявил об увольнении тренерского штаба португальского специалиста Жозе Моуриньо.
 
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