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«Тоттенхэм» уволил Жозе Моуриньо
Источник материала: Навiны
«Тоттенхэм Хотспур» официально объявил об увольнении тренерского штаба португальского специалиста Жозе Моуриньо.
Сообщение об этом появилась в микроблоге клуба.
Португалец
В сезоне 2019/2020 лондонцы завершили чемпионат на шестом месте, в нынешнем идут на седьмом.
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«Тоттенхэм Хотспур» официально объявил об увольнении тренерского штаба португальского специалиста Жозе Моуриньо.
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