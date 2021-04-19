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Биржа: евро вырос, а доллар упал на торгах в понедельник
Источник материала: Навiны
Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты свои сессии остановили на следующих отметках:
Напомним, что прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ
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Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
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