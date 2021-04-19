ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Члену Расширенного состава КС Виктору Лосику дали 4 года общего режима

19.04.2021 14:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Члену Расширенного состава Координационного совета Виктору Лосику присудили 4 года общего режима. Об этом сообщает Координационный совет.

На президентских выборах Виктор был наблюдателем на участке в Хатежино. Его задержали 6 декабря и обвинили в том, что он повесил на мосту чучела с фото министра внутренних дел и председателя избирательной комиссии Хатежинского участка с надписью «Не забудем, не простим!», а также нанес «Погоню» на опоры моста.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Члену Расширенного состава Координационного совета Виктору Лосику присудили 4 года общего режима. Об этом сообщает Координационный совет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гончарик: Сейчас уже покушение лично на Лукашенко выглядит как-то мелковато
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by