Члену Расширенного состава КС Виктору Лосику дали 4 года общего режима

Источник материала: АФН

Члену Расширенного состава Координационного совета Виктору Лосику присудили 4 года общего режима. Об этом сообщает Координационный совет.

На президентских выборах Виктор был наблюдателем на участке в Хатежино. Его задержали 6 декабря и обвинили в том, что он повесил на мосту чучела с фото министра внутренних дел и председателя избирательной комиссии Хатежинского участка с надписью «Не забудем, не простим!», а также нанес «Погоню» на опоры моста.