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Казахстан ратифицировал соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС

19.04.2021 14:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза», - говорится в сообщении.

Цель соглашения - создание условий для обеспечения свободного обращения драгметаллов и драгоценных камней на таможенной территории ЕАЭС. Документ определяет правовые основы и требования к функционированию внутреннего рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

Соглашение предусматривает опробование, анализ и клеймение ювелирных и других изделий, ввезенных или произведенных внутри ЕАЭС. Планируется, что это поможет устранению существующего на внутреннем рынке ЕАЭС ограничения, связанного с отсутствием взаимного признания пробирных клейм государств-членов во взаимной торговле ювелирными изделиями.

Кроме того, соглашение предусматривает перемещение необработанных природных алмазов с территории одного государства ЕАЭС на территорию другого государства - участника союза в соответствии с требованиями международной схемы сертификации необработанных природных алмазов - Кимберлийского процесса. Страна - участник Кимберлийского процесса гарантирует, что ни одна партия необработанных алмазов не будет импортирована или экспортирована государству, не участвующему в этой международной схеме. Членами Кимберлийского процесса являются все страны ЕАЭС.

 
 
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными...
 
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