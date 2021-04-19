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В Беларуси еще 20 новых политзаключенных
Источник материала: Партизан
По состоянию на 19 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными признаны 354 человека
Блогеры, бизнесмены, активисты штабов кандидатов в президенты, участники акций протеста находятся в местах несвободы, вдали от своих родных и близких из-за того, что не побоялись воспользоваться своими правами – правом на участие в мирных собраниях, на высказывание своего мнения и на участие в политической жизни страны.
Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году, поясняет ПЦ "Вясна", публикуя
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По состоянию на 19 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными признаны 354 человека
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