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В Беларуси еще 20 новых политзаключенных

19.04.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По состоянию на 19 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными признаны 354 человека

Блогеры, бизнесмены, активисты штабов кандидатов в президенты, участники акций протеста находятся в местах несвободы, вдали от своих родных и близких из-за того, что не побоялись воспользоваться своими правами – правом на участие в мирных собраниях, на высказывание своего мнения и на участие в политической жизни страны.

Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году, поясняет ПЦ "Вясна", публикуя список политзаключенных
 
 
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По состоянию на 19 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными признаны 354 человека
 
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