ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчане пытались сдать железнодорожное полотно в пункт приема металла

19.04.2021 14:39 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

То, как двое неизвестных тянут рельсы по улице Челюскинцев, в окно своей квартиры увидел небезраличный минчанин, который сразу сообщил об этом в милицию. Злоумышленники были задержаны с поличным. Таким образом сообщники пытались немного заработать на сдаче металла. Примечательно, что это была уже вторая ходка за "сырьем". В первый раз в пункте приема с мужчин не потребовали никаких документов на металл, поэтому они не сочли противозаконным заработать подобным способом еще раз. По информации МВД, подозреваемые нигде не работают. Одному 33 года, другому 36 лет. На момент задержания  они находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба ранее неоднократно судимы. 


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
То, как двое неизвестных тянут рельсы по улице Челюскинцев, в окно своей квартиры увидел небезраличный минчанин, который сразу сообщил об этом в милицию....
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержанным по делу о покушении на Лукашенко грозит до 12 лет колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by