Минчане пытались сдать железнодорожное полотно в пункт приема металла

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То, как двое неизвестных тянут рельсы по улице Челюскинцев, в окно своей квартиры увидел небезраличный минчанин, который сразу сообщил об этом в милицию. Злоумышленники были задержаны с поличным. Таким образом сообщники пытались немного заработать на сдаче металла. Примечательно, что это была уже вторая ходка за "сырьем". В первый раз в пункте приема с мужчин не потребовали никаких документов на металл, поэтому они не сочли противозаконным заработать подобным способом еще раз. По информации МВД, подозреваемые нигде не работают. Одному 33 года, другому 36 лет. На момент задержания они находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба ранее неоднократно судимы.