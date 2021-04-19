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В Осиповичах воспитанник школы-интерната получил травмы во время ЧП

19.04.2021 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

17-летний воспитанник школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата получил травмы во время ЧП в Осиповичах. Известно, что он в свободное от занятий время решил прогуляться по заброшенному зданию недостроенного больничного комплекса. В какой-то момент  произошло обрушение трех железобетонных плит, под одной из них оказался зажат подросток. Позже он сказал, что конструкции упали сами собой. На место инцидента выехали бойцы МЧС.

При помощи специального оборудования  пострадавшего извлекли из-под обломков и передали работникам скорой помощи. С сотрясением головного мозга и переломами молодой человек доставлен в больницу. Предполагаемая причина обрушения - ветхость несущих конструкций здания.

 
 
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17-летний воспитанник школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата получил травмы во время ЧП в Осиповичах. Известно, что он в...
 
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