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Более 3 промилле - результат медосвидетельствования водителя в Минске

19.04.2021 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Машину для проверки документов инспекторы ГАИ остановили в районе развязки МКАД с улицей Чижевских. Состояние мужчины решили проверить на экспертизе, которая только подтвердила алкогольное опьянение. Во время разбирательства мужчина пожаловался, что день у него не задался с самого утра, поэтому решил выпить, затем пришлось ехать на машине по неотложным делам. В итоге нарушителю грозит штраф и лишение водительских прав. Автомобиль отвезли на охраняемую стоянку.


 
 
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Машину для проверки документов инспекторы ГАИ остановили в районе развязки МКАД с улицей Чижевских. Состояние мужчины решили проверить на экспертизе, которая...
 
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