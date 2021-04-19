Класковский: «Можно сказать, получилась операция «Трест-2021»

Источник материала: Салiдарнасць

Как последствия «громкого разоблачения» могут отразиться на всех.





В условиях отсутствия нормальных честных выборов люди вынуждены обсуждать различные варианты смены власти между собой. Такую ситуацию создала сама власть, считает политический обозреватель Александр Класковский.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» он остановился на некоторых подробностях «громкого заговора» и объяснил свою версию произошедшего.

— Мы можем судить об этой истории только по тем кусочкам информации и пропаганды, которые предлагают госСМИ и спецслужбы. Полной картины мы не знаем. Как сообщил представитель КГБ, их (задержанных фигурантов — С.) вели, прослушивали и т.д. шесть месяцев. Но за такой период времени, если прослушивать любого белоруса, можно собрать «материал» и сделать его террористом!

Ведь люди действительно на кухнях между собой обсуждают самые разные варианты изменения ситуации в стране, потому что механизм честных, справедливых выборов заблокирован. Этот вопрос встал ребром в прошлом году, когда многие посчитали, что выборы сфальсифицированы. Но вместо ответа на людей направили жесточайшие репрессии. Возможности свободно выбирать власть у белорусов как не было, так и нет.

И власть сама создала эту тупиковую ситуацию, когда ни электоральный процесс, ни мирные протесты не привели к изменениям в стране, — отметил политический обозреватель.

История с «заговором», по его мнению, создавалась спецслужбами и для того, чтобы доказать свою нужность, и для оправдания безумных версий внутриполитического кризиса.

— Вообще вся эта истории — подарок для Александра Лукашенко , потому что власти с прошлого года твердили об иностранном вмешательстве. Они никак не хотели признавать, что восстал белорусский народ, которому надоело бессменное правление в течение 26 лет, что именно внутренние причины являются пружиной этого внутриполитического кризиса.

Поэтому они прибегли к старым пропагандистским приемам, стали говорить, что действуют иностранные кукловоды, и дегуманизировать своих политических противников, утверждая, что это волки в овечьей шкуре, на самом деле протест не мирный, они хотят разрушить страну и не остановятся ни перед чем. Сам Лукашенко постоянно повторял, как поступят с его сторонниками, а вот реального фактологического материала, который бы все это подтвердил, долгое время не было.

Были попытки «натянуть сову на глобус», но неубедительные. Например, очевидно, что тем, кто инициировал историю с «террористкой Тихановской», трудно было проследить какую-то связь между взрывным устройством на окраине Минска и матерью двоих детей, бывшей домохозяйкой.

А тут, я думаю, все началось с доступа спецслужб к видеоконференциям, во время которых действительно люди расслабленно, тем более, что многие находятся за границей, обсуждали всякие, в том числе и радикальные варианты изменения ситуации в Беларуси, — полагает собеседник «Салідарнасці».

Он делает вывод, что при подготовке «спецоперации», современные чекисты использовали старые учебники.

— Уже приводились параллели с классическими операциями советских спецслужб прошлого века, такими как «Трест» или «Синдикат-2». Можно сказать, получилась операция «Трест-2021».

Все было сделано по советским учебникам. Похоже, что Федуту и Зенковича просто поймали «на живца». Им предложили встречу с якобы мятежными белорусскими генералами, потом, видимо, провоцировали на разные высказывания.

Даже не исключаю, что действительно участвовали какие-то реальные, не переодетые генералы, потому что Федута неплохо знает весь белорусский истеблишмент.

Понятно, что никакое ЦРУ никогда бы не связывалось с такими дилетантами, как задержанные, с людьми, которые так легко «палятся» даже в социальных сетях.

Но антиамериканизм в этой истории не случаен. Белорусским властям очень выгодно оказаться в одном окопе с Путиным. Ведь с ним тоже не очень простые отношения, Кремль норовит и дорожные карты навязать, и, возможно, военную базу разместить, и пр., — уточнил политический обозреватель.

Он не исключает, что «опробованный сценарий» теперь может быть перенесен на все белорусское общество с неутешительными последствиями.

— Последствия этого могут быть печальными. Да, они поймали группу людей, которые были неосторожны в высказываниях, но все это может быть экстраполировано на всех оппонентов Лукашенко. Накануне он уже заявил, что собирается теперь «мочить их». Кого «их» — не очень понятно. Эту историю могут использовать, чтобы окончательно зачистить оппозицию, гражданское общество, независимые СМИ, дескать, все они одним миром мазанные.

В этом контексте еще можно вспомнить таинственный декрет, который анонсировал Лукашенко. Возможно, разоблачение «заговора» и идея этого декрета между собой связаны. Лукашенко заявил, что примет одно из самых важных своих решений за четверть века, прозвучала мысль о том, что даже, если его не будет, «у них ничего не получится».

Видимо, речь о каком-то решении, которое призвано заблокировать демократические перемены в стране даже в случае транзита власти или другого варианта ухода Лукашенко.

Я не думаю, что это будет непосредственно присоединение к России. Но это может быть, допустим, разрешение в случае победы «врагов системы», цветной революции, говоря по-советски, какой-то интернациональной помощи, чтобы развязать Москве руки для введения войск.

Понятно, что ни один декрет не может заморозить время, перемены в стране назрели и они так или иначе через время пойдут, — уверен Александр Класковский.