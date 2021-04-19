Песков: Путин и Байден обсуждали тему попытки государственного переворота в Беларуси

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Пресс-секретарь президента России подтвердил, что вопрос о «подготовке государственного переворота» в Беларуси обсуждался в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

На вопрос, может ли Песков подтвердить, что тема попытки государственного переворота в Беларуси обсуждалась во время разговора Путина и Байдена, он ответил: «Да, могу».

На вопрос, действительно ли Лукашенко обращался к Путину по поводу задержания подозреваемых в попытке свержения власти в Беларуси, Песков ответил: «Это я оставляю без ответа».

Он также отметил, что в отношении Александра Лукашенко со стороны задержанных обсуждались «абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы». «Поэтому, конечно, это говорит о большой опасности», — добавил Песков.

17 апреля Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения Лукашенко возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».