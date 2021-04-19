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Захарова: Чехия сделала "вброс", чтобы "задвинуть" тему Беларуси
19.04.2021 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Александр Лукашенко в субботу, 17 апреля,
Все эти события, безусловно, связаны между собой, отметила Мария Захарова в комментарии для
"Чтобы из информационно-политического пространства "задвинуть" эту тему, был сделан подобный вброс ценой колоссального удара по российско-чешским отношениям. Но ведь воля эта не Праги, а США. К сожалению, логика вассального подчинения, потери собственного иммунитета – мы ее сейчас видим в действии", – сказала Захарова.
Позднее в эфире телеканала "Россия-24" она добавила, что вскрывшиеся факты "не оставляют никаких шансов коллективному Западу отрицать свою роль", так как два гражданина Беларуси, задержанные в Москве, консультировались в западных столицах. Именно поэтому понадобилась
Дело о покушении на Лукашенко
Подробности дела о покушении на Лукашенко рассказали в КГБ Беларуси. Как заявил начальник отдела следственного управления комитета Константин Бычек, задержанные находятся в СИЗО и сотрудничают со следствием, дают признательные показания.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В частности, сотрудник КГБ рассказал о роли имеющего гражданство Беларуси и США Юрия Зенковича. По данным белорусских силовиков, он был связан со спецслужбами США, а на территории Беларуси осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в "насильственном свержении действующей власти".
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время республиканского субботника заявил о готовившемся покушении на его семью. По словам главы государства, за операцией стояли иностранные спецслужбы. Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР. Госдепартамент США опроверг причастность Соединенных Штатов к этому заговору.
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