Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Захарова: Чехия сделала "вброс", чтобы задвинуть тему Беларуси

Александр Лукашенко в субботу, 17 апреля, заявил о задержании людей, которые готовили покушение на него, а также государственный переворот в Беларуси. В тот же день Чехия рассказала о якобы причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Это привело к высылке 18 российских дипломатов.

Все эти события, безусловно, связаны между собой, отметила Мария Захарова в комментарии для Первого канала .

"Чтобы из информационно-политического пространства "задвинуть" эту тему, был сделан подобный вброс ценой колоссального удара по российско-чешским отношениям. Но ведь воля эта не Праги, а США. К сожалению, логика вассального подчинения, потери собственного иммунитета – мы ее сейчас видим в действии", – сказала Захарова.

Позднее в эфире телеканала "Россия-24" она добавила, что вскрывшиеся факты "не оставляют никаких шансов коллективному Западу отрицать свою роль", так как два гражданина Беларуси, задержанные в Москве, консультировались в западных столицах. Именно поэтому понадобилась история в Праге , чтобы как-то перебить белорусскую повестку, отметила Захарова.

Дело о покушении на Лукашенко

Подробности дела о покушении на Лукашенко рассказали в КГБ Беларуси. Как заявил начальник отдела следственного управления комитета Константин Бычек, задержанные находятся в СИЗО и сотрудничают со следствием, дают признательные показания.

В частности, сотрудник КГБ рассказал о роли имеющего гражданство Беларуси и США Юрия Зенковича. По данным белорусских силовиков, он был связан со спецслужбами США, а на территории Беларуси осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в "насильственном свержении действующей власти".

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время республиканского субботника заявил о готовившемся покушении на его семью. По словам главы государства, за операцией стояли иностранные спецслужбы. Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР. Госдепартамент США опроверг причастность Соединенных Штатов к этому заговору.

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