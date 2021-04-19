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Молодая жена Петросяна запела и шокировала сеть
19.04.2021 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена российского сатирика Евгения Петросяна шокировала поклонников: Татьяна Брухунова впервые запела на виду у всех подписчиков в Instagram.
32-летняя супруга Петросяна улетела отдыхать в Сочи к близкой подруге. Даже во время отдыха Брухунова не выпускает телефон из рук: девушка делится снимками и видео в соцсетях. И если раньше контент инстадивы ограничивался кадрами в новых образах и мыслями о материнстве, то теперь Татьяна продемонстрировала свой скрытый талант.
Новый пост в Instagram жены Петросяна произвел фурор в сети: Брухунова неожиданно запела и шокировала всех фолловеров.
На видео Татьяна и ее подруга в casual-образах исполнили знаменитую песню кота Матроскина из мультфильма "Простоквашино" в честь 15-летия своей дружбы. И хотя возлюбленная сатирика попросила поклонников не оценивать ее вокальные данные, подписчики проигнорировали просьбу молодой матери.
"Я впервые вникла в песню сейчас"; "Ого, да вы еще и поете"; "Скоро начнет танцевать"; "В ход пошли скрытые таланты"; "Энергетика-огонь", - прокомментировали в сети.
Напомним, что недавно жена Петросяна также показала, как он
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