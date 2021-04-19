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Кейптаун в огне: лесной пожар охватил одно из семи чудес природы

19.04.2021 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Крупный пожар начался в ЮАР недалеко от законодательной столицы государства Кейптаун, в воскресенье огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета, вынудив сотни студентов эвакуироваться. 

В понедельник огонь распространился на кварталы Вредехук и Ораньезихт, которые непосредственно примыкают к центру города, а также Челмсфорд.

Сдержать наступление пожара, начавшегося на склонах знаменитой Столовой горы, не удалось из-за ветра ураганной силы. В борьбе с пламенем задействованы более 300 пожарных, а также самолеты и вертолеты, которые сбрасывают воду на огонь.

Мэрия Кейптауна сообщила, что задержан подозреваемый в поджоге, который мог привести к возникновению пожара: местные жители видели, как трое мужчин жгли костер на пике Дьявола.

Город-порт Кейптаун расположен у подножия Столовой горы, признанной одним из семи новых чудес природы. Она уникальна своей платообразной вершиной и имеет крутые склоны, которые покрыты вечнозелеными лесами и кустарниками. Флора и фауна склонов находится под охраной, так как там встречаются редкие виды, некоторые из них эндемичны.

 
 
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Пожар быстро распространился по лесным склонам знаменитой Столовой горы, перекинулся на городские здания и уже подступил к центру.
 
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