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«БПС-Сбербанк» запустил бесконтактные банкоматы. Но воспользоваться ими пока смогут не все

19.04.2021 14:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«БПС-Сбербанк» установил 26 бесконтактных банкоматов в Минске и во всех областных городах, а также в некоторых районных. Все банкоматы помечены на специальной карте. Правда, пока при работе с ними есть нюансы.

«Бесконтактные банкоматы обладают привычным базовым функционалом: выдают наличные, отражают баланс счета. Основное отличие — в бесконтактном датчике, который в касание считывает карту. Находится он слева от клавиатуры и обозначен специальной пиктограммой — именно к нему и нужно поднести карточку. А далее привычно набрать ПИН-код на клавиатуре», — говорится в релизе банка. Банк обещает, что деньги можно будет снять даже с виртуальных карт, и называет одним из плюсов невозможность забыть карту в банкомате.

«БПС-Сбербанк» запустил бесконтактные банкоматы. Но воспользоваться ими пока смогут не все

Правда, не все так радужно. Во-первых, возможности действуют только для карт Visa. Во-вторых, даже если у вас есть такая карта и она поддерживает технологию NFC, вам все равно нужно уточнить в своем банке, можно ли снимать по ней деньги в бесконтактных банкоматах. К примеру, даже «БПС-Сбербанк» разрешает подобные операции только для карт Visa, выпущенных с 1 мая 2020 года.

«В будущем „БПС-Сбербанк“ планирует расширить сеть бесконтактных банкоматов и „подружить“ их с картами других платежных систем», — говорится на сайте банка.

Это не первый банк, который запустил возможность бесконтактного снятия наличных. Еще в конце октября 2019 года подобные банкоматы появились в «Белгазпромбанке». Сейчас их число достигло 34 штук. А в январе этого года бесконтактные банкоматы запустил и «Альфа-банк». Сейчас их сеть насчитывает 25 банкоматов.

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Теги: Минск
 
 
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«БПС-Сбербанк» установил 26 бесконтактных банкоматов в Минске и во всех областных городах, а также в некоторых районных. Все банкоматы помечены на специальной...
 
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