Источник материала: UDF



Архивное фото

«Белорусскому партизану»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: Лукашенко использует «заговор», как Сталин использовал убийство Кирова Эта провокация также оказалась выгодна и российским властям.

– Она понадобилась прежде всего белорусским властям, которые и устроили провокацию с вызовом «заговорщиков» в Москву для встречи с «белорусскими генералами». Думаю, эту историю будут использовать для нового этапа погрома всех политических оппонентов.Но эта провокация также оказалась выгодна и российским властям. Смотрел вчера российские телеканалы: «заговор» против Лукашенко используется для дискредитации Запада. Дескать, смотрите: Байден объявил Путина убийцей, а на самом деле убийца другой.Причем ссылались на слова Лукашенко, который сказал: кто мог отдать такой приказ – только самый главный человек в США. Дескать, Лукашенко не мог заявить такое, не имея оснований. В той же программе Соловьева эта тема сильно раскручивалась.– Сложно гадать. Но если судить по тому контексту, в рамках которого было сделано это заявление (то есть в контексте информации о заговоре против Лукашенко), то я боюсь, что этот декрет может быть направлен в сторону усиления репрессий.Не исключаю, что этот документ может предоставить упрощенный вариант правосудия для того, чтобы судить людей, обвиненных в особо опасных преступлениях – терроризме, заговоре и т.д.В этой связи вспоминается история СССР. После убийства Кирова было принято решение об упрощении правосудия в отношении обвиняемых в преступлениях против советской власти.Наверное, и в Беларуси теперь можно ожидать аналогичных решений.