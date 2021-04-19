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Чем полезен березовый сок и сколько его можно пить
Источник материала: Tut.by
Исследований о пользе и вреде березового сока не так много — тем не менее, кое-что науке об этом продукте известно. Разбираемся, в чем польза березового сока и почему перебарщивать с ним тоже не стоит.
Влиять на состав березового сока может множество факторов, в том числе тип почвы и возраст дерева.
Тем не менее, традиционно его называют хорошим источником витаминов и минералов. В нем мало калорий и сахара, зато много магния и марганца (этот минерал важен в первую очередь для здоровья костей). Также в
По результатам исследования с осторожностью к этому напитку
К тому же, из-за большого количества марганца употреблять этот напиток следует в ограниченных количествах (
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Разбираемся, в чем польза березового сока и почему перебарщивать с ним тоже не стоит.
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