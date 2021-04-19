Чем полезен березовый сок и сколько его можно пить

Источник материала: Tut.by

Исследований о пользе и вреде березового сока не так много — тем не менее, кое-что науке об этом продукте известно. Разбираемся, в чем польза березового сока и почему перебарщивать с ним тоже не стоит.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Влиять на состав березового сока может множество факторов, в том числе тип почвы и возраст дерева.

Тем не менее, традиционно его называют хорошим источником витаминов и минералов. В нем мало калорий и сахара, зато много магния и марганца (этот минерал важен в первую очередь для здоровья костей). Также в составе есть фосфор, калий, фолиевая кислота, витамин С; антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом в организме.

По результатам исследования с осторожностью к этому напитку советуют относиться тем, у кого есть аллергия на березовую пыльцу.

К тому же, из-за большого количества марганца употреблять этот напиток следует в ограниченных количествах ( особенно для людей с заболеваниями печени). Если исходить из того, что верхний допустимый предел марганца в день составляет 9−11 мг в день для взрослых и 2−6 мг для детей, взрослым не стоит пить более 900 мл, а детям более 300 мл этого напитка (в 300 мл березового сока 3 мг марганца).