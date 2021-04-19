В Гродно BMW влетел в столб. Водитель говорит, что виновата выбежавшая на дорогу собака

Источник материала: Tut.by

Днем 18 апреля в Гродно автомобиль врезался в столб. Травмы получили два человека, сообщили в ГАИ.





По информации инспекторов, 34-летний водитель BMW двигался по бульвару Ленинского Комсомола в направлении улицы Дубко. Предварительно, на кольце он выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира, их госпитализировали.





По словам водителя, причиной аварии стала перебегавшая дорогу собака.

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