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В Гродно BMW влетел в столб. Водитель говорит, что виновата выбежавшая на дорогу собака

19.04.2021 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 18 апреля в Гродно автомобиль врезался в столб. Травмы получили два человека, сообщили в ГАИ.


По информации инспекторов, 34-летний водитель BMW двигался по бульвару Ленинского Комсомола в направлении улицы Дубко. Предварительно, на кольце он выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира, их госпитализировали.


По словам водителя, причиной аварии стала перебегавшая дорогу собака.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
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В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира, их госпитализировали.
 
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